Sprawdź, czy wyciekły dane. Nowa usługa

Dodał, że jest to "pierwsza na świecie publiczna i darmowa usługa, która identyfikuje podatności, ostrzega przed zagrożeniami i informuje o wyciekach haseł".

Wyciek danych. Nowa usługa

Jak mówił wicepremier, każdy będzie mógł przeskanować swoją domenę i dowiedzieć się, czy "wystawiane dane, prezentowane narzędzia i strony internetowe są bezpieczne". Przekazał również, że narzędzie to zostało udostępnione sztabom kandydatów na prezydenta, w ramach Parasola Wyborczego, tak by mogły one skanować swoje strony pod kątem podatności na zagrożenia.