Oszuści polują na turystów. "Łapią się na ten haczyk"

Cyberprzestępcy wykorzystują każdą okazję

Policjanci przyznają, że oszustwa w internecie są powszechne. - Może to dziwnie wybrzmieć, ale rzeczywiście, wszystkich oszustów i przestępstw nie da się wyeliminować, bo po jednych pojawiają się następni. I wykorzystują do tego każdą okazję, nawet wydarzenia polityczne czy społeczne - przyznaje podkom. Marcin Zagórski z zespołu prasowego CBZC. Jako przykład podaje fałszywą zbiórkę na leczenie rodziny seniorki, u której w Stargardzie stwierdzono cholerę. Ktoś próbował wmówić potencjalnym darczyńcom, że cała rodzina potrzebuje hospitalizacji i są potrzebne pieniądze na ten cel. Jak radzi podkom. Zagórski, podstawą są zachowanie czujności i weryfikacja oferty, z którą ktoś się do nas zgłasza. - Generalnie to żaden wstyd, że czasami może dojść do takiej sytuacji. Nawet osoby, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, mogą zostać oszukane albo ocierają się o oszustwo. Żyjemy w tym wirtualnym świecie, wszędzie tam są zagrożenia, wcześniej czy później na taką próbę możemy trafić - powiedział.