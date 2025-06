Światowy gigant AI stawia na polskiego Bielika. "To dopiero początek"

Polski model językowy doceniony przez Nvidię

Polski model AI będzie dostępny w usłudze Perplexity, integrującej lokalne modele językowe. "To dopiero początek większej zmiany, która właście się zaczyna. Dzięki tej współpracy programiści będą mogli wdrażać lokalne modele jako mikrousługi NVIDIA NIM, działające zarówno w europejskich fabrykach AI, jak i u dostawców usług chmurowych. W tym na naszym ukochanym BIELIK.AI" - napisał w oświadczeniu Sebastian Kondracki.

Jak podkreślił, "nowa uniwersalna architektura mikrousług pozwoli firmom budować przewagę konkurencyjną i tworzyć unikalne produkty oparte na AI". "To ogromny krok w stronę budowy otwartego i suwerennego ekosystemu AI w Europie. To też zasługa Was – społeczności SpeakLeash" - dodał.