Gigant chce uniknąć kary. Składa propozycję

KE zwróci się o opinię do konkurentów firmy i klientów przed podjęciem decyzji, czy przyjąć ofertę koncernu. O tym, że taka propozycja trafiła do KE, jako pierwszy na początku tego tygodnia poinformował Reuters.

Skarga Slacka do Komisji Europejskiej na Microsoft

Sprawa ma swoje korzenie w 2020 roku, gdy producent komunikatora internetowego Slack złożył skargę do KE na Microsoft, w której zarzucił koncernowi łamanie unijnych regulacji dotyczących konkurencji. Jego zdaniem Microsoft zmuszał klientów do instalacji aplikacji Teams poprzez jej domyślną integrację z pakietem Office. Miało to utrudniać konkurencyjnym komunikatorom walkę o klienta. Co więcej, użytkownicy Office nie mieli możliwości usunięcia komunikatora Teams, co zdaniem skarżącego jest naruszeniem unijnych przepisów antymonopolowych.