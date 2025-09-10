Larry Ellison goni Elona Muska. Czy będzie zmiana na podium?

Larry Ellison, współzałożyciel i obecny prezes Oracle, odnotował spektakularny wzrost majątku, który przybliża go do Elona Muska w rankingu najbogatszych ludzi globu. Jego fortuna zwiększyła się o 70 miliardów dolarów po opublikowaniu wyników kwartalnych firmy Oracle, które znacznie przewyższyły oczekiwania analityków i zapowiadają dalszy dynamiczny rozwój - podaje Bloomberg.

Według najnowszych danych indeksu Bloomberg Billionaires Index, majątek Ellisona osiągnął 364 miliardy dolarów, co stawia go bardzo blisko Muska, którego majątek wyceniany jest na 384 miliardy dolarów. Warto jednak zaznaczyć, że podane kwoty uwzględniają handel po zamknięciu giełdy ("after market"), a rzeczywiste wartości mogą się różnić po otwarciu kolejnej sesji giełdowej.

Wyścig o pozycję najbogatszego człowieka na świecie

Elon Musk po raz pierwszy zajął pozycję najbogatszego człowieka świata w 2021 roku, następnie ustąpił miejsca Jeffowi Bezosowi i Bernardowi Arnaultowi, by w zeszłym roku odzyskać pozycję lidera. Od tego czasu utrzymuje się na szczycie rankingu, choć jego przewaga wciąż podlega wahaniom.

Ellison, obecnie 81-letni wizjoner technologiczny, zainwestował niemal cały swój majątek w Oracle, w firmę produkującą oprogramowanie do baz danych. W tym roku kurs akcji Oracle wzrósł już o 45 proc., a po publikacji wyników kwartalnych i prognoz dotyczących rozwoju chmury korporacyjnej, wartość akcji poszybowała w górę o ponad 26 proc. w handlu po godzinach. To największy jednodniowy wzrost w historii firmy od 1999 roku.

Tymczasem papiery wartościowe Tesli, firmy Muska, straciły w tym roku 14 proc., co w dużej mierze przyczynia się do szybkiego zbliżania się Ellisona do pozycji lidera w rankingu najbogatszych osób świata.

Różne strategie inwestycyjne

Według Reutersa, Oracle zyskało na rosnącym zapotrzebowaniu na rozwiązania chmurowe, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji. Firma prognozuje, że przychody z Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wzrosną w tym roku fiskalnym o 77 proc., osiągając 18 miliardów dolarów, a w perspektywie czterech lat mogą sięgnąć nawet 144 miliardów dolarów.

Larry Ellison skupił swoje inwestycje niemal wyłącznie w Oracle, co pozwoliło mu w pełni wykorzystać wzrost wartości firmy. Z kolei Elon Musk przyjmuje strategię bardziej zróżnicowaną, inwestując w różne innowacyjne projekty, takie jak humanoidalne roboty Optimus czy sieć robotaxi, które w przyszłości mogą przynieść znaczące zyski.

Warto zauważyć, że zarówno Larry Ellison, jak i Elon Musk koncentrują swoje działania głównie w sektorze technologicznym, choć realizują je w nieco odmienny sposób. Ich zaangażowanie w innowacje i rozwój nowoczesnych technologii stanowi wspólny mianownik, który napędza zarówno wzrost wartości ich firm, jak i pozycję w światowych rankingach najbogatszych ludzi.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: Bloomberg, Reuters