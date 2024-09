Chatbot firmy Meta z głosem aktorek i aktorów

Wyścig firm tworzących sztuczną inteligencję

Meta ściga się, aby wypuścić generatywne produkty sztucznej inteligencji do swoich miliardów użytkowników. Konkurenci to wspierany przez Microsoft ChatGPT firmy OpenAI oraz Google Alphabeta. Meta dodaje nowe możliwości do swojego chatbota i dąży do tego, aby był bardziej widoczną częścią korzystania z jej aplikacji.