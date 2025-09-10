Apple pokazało nowe urządzenia. Kurs akcji w dół

Portfolio produktowe Apple zostało właśnie wzbogacone o nowe urządzenia, a uwagę podczas wtorkowej konferencji przykuły nowe iPhone'y. Kurs akcji technologicznego giganta spadł jednak na zakończenie wtorkowych notowań o niemal 1,5 procent.

We wtorek oczy wielu fanów technologii, zwłaszcza tych, którzy na co dzień korzystają ze sprzętu Apple, były zwrócone na konferencję giganta z Cupertino. Co pokazano, kiedy nowe urządzenia trafią do sprzedaży i ile trzeba będzie za nie zapłacić?

iPhone 17 Air

iPhone 17 Air to największa nowość w ofercie Apple. To najcieńszy iPhone w historii – ma tylko 5,6 mm grubości i został wykonany z lekkiego, ale bardzo wytrzymałego tytanu. Wyposażono go w duży, 6,5-calowy ekran z płynnym odświeżaniem 120 Hz oraz mocny procesor A19 Pro. Aparat 48 MP z dodatkowym zoomem 2x ma pozwolić robić lepsze zdjęcia, a bateria wystarcza na około 27 godzin oglądania filmów. Dzięki szybkiemu ładowaniu można uzupełnić połowę energii w zaledwie 30 minut.

Apple iPhone Air JOHN G. MABANGLO/EPA/PAP

iPhone 17

Podstawowy model w tym roku zrobił duży krok naprzód. Otrzymał chip A19 oraz zupełnie nowy system łączności, obsługujący najnowsze standardy Wi-Fi 7 i Bluetooth 6. Według deklaracji Apple jego 6,3-calowy ekran jest jaśniejszy i płynniejszy ze względu na odświeżanie 120 Hz. Z przodu znajdziemy aparat 18 MP, a z tyłu podwójny zestaw 48 MP, który robi wyraźniejsze zdjęcia w nocy. Bateria ma zapewniać do 30 godzin oglądania filmów, czyli znacznie więcej niż w poprzedniej generacji.

Apple iPhone 17 EPA

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max

W przypadku modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max Apple zastosowało nową, jednolitą obudowę z aluminium i system chłodzenia, który pozwala na jeszcze lepszą wydajność. Oba telefony mają procesor A19 Pro i trzy aparaty 48 MP, w tym teleobiektyw z 8-krotnym powiększeniem optycznym. Dla filmowców przewidziano profesjonalne tryby nagrywania wideo. Różnice między nimi widać głównie w baterii – iPhone 17 Pro działa około 33 godziny, a większy Pro Max nawet 39 godzin. Ten ostatni obsługuje także superszybkie ładowanie do 40 W.

Apple iPhone 17 Pro Max EPA

Ceny i dostępność w Polsce

Apple zdecydowało się całkowicie odejść od bazowej pamięci 128 GB. Najmniejszy dostępny wariant w nowej linii to już 256 GB, co podnosi startowy standard urządzeń, a jednocześnie – co może być zaskakujące – próg cenowy względem poprzedniej generacji został obniżony. Przy czym kwoty i tak są znaczące.

Oto ceny nowych iPhone'ów:

iPhone 17 256 GB – 3999 zł 512 GB – 4999 zł

iPhone 17 Air 256 GB – 5299 zł 1 TB – 7299 zł

iPhone 17 Pro 256 GB - 5799 zł 512 GB - 6799 zł 1 TB - 7799 zł

iPhone 17 Pro Max 256 GB - 6299 zł 512 GB - 7299 zł 1 TB - 8299 zł 2 TB - 10299 zł

Przedsprzedaż w Polsce rusza 12 września, a pierwsze egzemplarze mają trafić do klientów i sklepów 19 września.

Apple Watch oraz AirPods 3 Pro

Apple zaprezentowało też swoje najnowsze akcesoria – Apple Watch Series 11 oraz AirPods Pro 3. Apple Watch Series 11 wyróżnia się 5G i niezależnym działaniem bez iPhone’a. Producent zaprezentował także sztandarowy model zegarka, czyli Apple Watch Ultra 3.

Apple Watch Ultra 3 , Apple Watch Series 11 , Apple Watch SE 3 JOHN G. MABANGLO/EPA/PAP

AirPods Pro 3 to kolejna odsłona słuchawek Apple, oferująca czujnik tętna, aktywną redukcję hałasu (ANC), funkcję tłumaczenia na żywo oraz odporność na pot i wodę (IP57), co sprawia, że sprawdzą się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas aktywności fizycznej.

Reakcja rynku

Pierwsza reakcja rynku na prezentację była mieszana, a akcje Apple spadły we wtorek na zakończenie notowań o 1,5 proc. Niektórzy analitycy wyrazili obawy, że choć projekt robi wrażenie, może nie wystarczyć do znaczącego wzrostu sprzedaży.

Mimo to Evercore ISI podniosło cenę docelową akcji Apple, zakładając, że nowa forma obudowy iPhone'a Air zachęci użytkowników do wymiany urządzeń.

Prezentacja wspomniała jednak tylko pobieżnie o Apple Intelligence, firmowym pakiecie funkcji opartych na sztucznej inteligencji, a analitycy zauważyli, że znaczące aktualizacje Siri i szersza integracja AI są obecnie spodziewane w 2026 roku. Brak natychmiastowych przełomów w AI zaniepokoił część inwestorów.

Kurs akcji Apple - wtorek, 9 września

Udział w rynku i konkurencja

Według danych firmy analitycznej IDC na globalnym rynku smartfonów w drugim kwartale 2025 roku liderem pozostawał Samsung z 19,7 proc. udziału w rynku i 58 milionami wysłanych urządzeń, notując wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Apple utrzymuje drugą pozycję z 15,7 proc. udziału i 46,4 mln wysyłek, a trzecią lokatę zajmuje Xiaomi z 14,4 proc. przy 42,5 mln smartfonów. Wzrost sprzedaży odnotowało również vivo (9,2 proc. udziału), podczas gdy Transsion zanotował niewielki spadek (8,5 proc.).

Pozostali producenci odpowiadają za 32,6 proc. rynku. Cały globalny rynek smartfonów wzrósł o 1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, osiągając 295,2 mln sprzedanych urządzeń.

Autorka/Autor:jjs/dap

Źródło: Apple, IDC, PAP