Obce drony nad Polską. Złoty reaguje

Złoty osłabia się w środę rano wobec wszystkich głównych walut. Ekonomiści oceniają, że polska waluta może w środę nieco tracić na fali wzrostu napięć geopolitycznych wokół Polski.

W poniedziałek około godz. 9.15 euro kosztuje prawie 4,26 zł, dolar - niemal 3,65 zł, frank szwajcarski - 4,56 zł, a funt brytyjski - 4,93 zł.

Ekonomiści komentują

"Krajowy rynek (długu - red.) może nieco się osłabić w związku z dzisiejszą aukcją obligacji, piątkową decyzją Fitch, sytuacją na europejskim rynku długu i wzrostem napięć geopolitycznych. Sądzimy, że kolejne przekroczenie polskiej granicy, tym razem przez większą liczbę rosyjskich dronów i operacja wojskowa mająca na celu ich eliminację, a także zamknięcie granicy z Białorusią w związku z ćwiczeniami Zapad oznacza pewien wzrost ryzyka geopolitycznego, które może przekładać się negatywnie na złotego. Póki co reakcja złotego jest ograniczona, ale kurs EUR/PLN kieruje się dziś w górę" - napisali ekonomiści Banku Millennium w porannej nocie.

Obce drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Około godz. 7.40 DORSZ poinformowało o zakończeniu operowania lotnictwa związanego z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.

Wtargnięcie dronów nad Polskę to prawdopodobnie prowokacja na dużą skalę - poinformował premier Donald Tusk. Jak dodał, sytuacja wydaje się być pod kontrolą. Nie odnotowano żadnych ofiar, trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów.

