Co ze stopami procentowymi? "Rynek przestaje wierzyć"

- Teraz, w ślad za najnowszą narracją prezesa NBP rynek przestaje wierzyć w lipiec. W sierpniu decyzji RPP nie mamy, więc zakłady idą dopiero o wrzesień - powiedział Mateusz Sutowicz, ekonomista ING Banku Śląskiego, opisując sytuację na rynku. Jeśli chodzi o waluty, to złoty lekko umacnia się do euro, co wspiera lepszy sentyment globalny.

Ok. godz. 18.30 EUR/PLN spada o ok. 0,2 proc. do 4,27. USD/PLN idzie w dół o ok. 0,5 proc. do 3,70. EUR/USD zwyżkuje o ok. 0,3 proc. do 1,15.