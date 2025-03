Zmiany dotyczące sprzedaży alkoholu. Jest projekt

Projekt ustawy o wychowaniu w trzeźwości został przekazany do konsultacji - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Nowe przepisy mają między innymi zakazać sprzedaży alkoholu o objętości do 300 mililitrów w innych opakowaniach niż szklane lub metalowe.

Proponowane zmiany dotyczą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2025 roku.

Koniec alkotubek

Projekt resortu zdrowia zakłada, że opakowania do 300 ml, w których sprzedawany jest alkohol, będą mogły być wykonane wyłącznie ze szkła lub metalu. Co do zasady zabronione będzie wprowadzanie do obrotu alkoholu w postaci innej niż płynna. Oznacza to, że zakazana będzie sprzedaż alkoholu w postaci np. proszku, kryształu, żelu czy pasty.

"Na rynku pojawiają się napoje alkoholowe w opakowaniach w postaci tubek czy też saszetek, wizualnie podobnych do opakowań musów owocowych, czy przekąsek śniadaniowych m.in. dla dzieci i młodzieży. Powoduje to krytyczną reakcję opinii publicznej i zaniepokojenie Ministra Zdrowia" - wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu do projektu.

Zgodnie z projektem resortu zdrowia wygląd opakowania nie będzie mógł budzić wątpliwości ani wprowadzać w błąd co do tego, że jest w nim alkohol. Wygląd opakowania ma umożliwiać odróżnienie napoju alkoholowego od innych produktów, zwłaszcza przeznaczonych dla dzieci.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało te zmiany po tym, gdy do sprzedaży trafił alkohol w tubkach przypominających opakowania musów owocowych dla dzieci.

Obowiązek sprawdzenia dokumentu potwierdzającego wiek

Ponadto projekt zakłada, że sprzedawcy będą mieli obowiązek zażądania dokumentu potwierdzającego wiek, jeśli mają wątpliwości co do ukończenia przez osobę, która chce kupić alkohol, 18. roku życia.

"Obecnie, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy napoju alkoholowego, sprzedający lub podający napoje alkoholowe jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy. Taka konstrukcja powoduje, że sprzedający napoje alkoholowe osobie niepełnoletniej unikali odpowiedzialności karnej przez wykazanie, iż nie mieli możliwości rozstrzygnąć wątpliwości co do wieku nabywcy" - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Zmiany w reklamowaniu alkoholu

Resort zdrowia chce także doprecyzować przepisy dotyczące zakazu promocji napojów alkoholowych. Definicja promocji napojów alkoholowych będzie uzupełniona o: sprzedaż napojów alkoholowych z zastosowaniem upustów, rabatów, bonifikat, pakietów i programów lojalnościowych, darowizn, nagród, wycieczek, gier losowych, zakładów wzajemnych, wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, wszelkiego rodzaju talonów i bonów oraz udzielania innych niewymienionych z nazwy korzyści majątkowych lub osobistych dla nabywcy napojów alkoholowych.

Projekt zakłada podniesienie kar za nielegalną reklamę i promocje napojów alkoholowych. Po zmianach minimalna wysokość grzywny wyniesie 20 tys. zł, a maksymalna - 750 tys. zł. Ponadto możliwa będzie kara ograniczenia wolności. Obecne sankcje to grzywna w wysokości od 10 tys. do 500 tys. zł.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP