Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Eksperci odpowiadają

TSUE wypowiedział się jednoznacznie za tym, że banki nie mogą występować o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, gdy konsument już go spłacił. Eksperci w rozmowach z tvn24.pl mówią zgodnie: to dobry sygnał dla konsumentów. - Bank będzie mógł po tym wyroku występować tylko o uregulowanie różnicy, czyli zwrot kapitału, który jeszcze pozostał do spłaty - komentuje czwartkowy wyrok adwokat Anna Wolna-Sroka z kancelarii Czabański Wolna-Sroka.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł w miniony czwartek, że bank nie ma prawa domagać się od konsumenta zwrotu pełnej kwoty nominalnej kredytu frankowego po jego unieważnieniu, jeśli wcześniej kredytobiorca spłacił już część zobowiązania.

"Bank będzie mógł po tym wyroku występować tylko o uregulowanie różnicy"

- TSUE wypowiedział się jednoznacznie za tym, że banki nie mogą występować o zwrot kwoty faktycznie wypłaconego kredytu, gdy konsument już go spłacił. Bank będzie mógł po tym wyroku występować tylko o uregulowanie różnicy, czyli zwrot kapitału, który jeszcze pozostał do spłaty - komentuje w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl adwokat Anna Wolna-Sroka, z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka.

- Dla mnie decyzja TSUE jest konsekwencją dotychczasowego orzecznictwa tej instytucji. I logiki. Nie rozumiem, dlaczego w przypadku anulowania umowy banki miałyby zostawić sobie część zapłaconego już przez klienta kapitału zapłaconego w trakcie trwania umowy kredytowej. Bo do tego się to sprowadza - mówi dla tvn24.pl Marek Zuber, ekonomista.

Decyzja zapadła w sprawie pytania prejudycjalnego zadanego TSUE przez Sąd Okręgowy w Krakowie. Zwrócił się on z pytaniem, czy stosowana przez polskie sądy teoria dwóch kondykcji jest zgodna z prawem UE, a w szczególności z Dyrektywą 93/13, i czy cele tej dyrektywy lepiej realizuje teoria salda.

W myśl pierwszej teorii każda ze stron umowy może osobno żądać zwrotu spełnionych świadczeń w całości. Z kolei teoria salda zakłada, że rozliczeniu podlega jedynie różnica, a zwrot pieniędzy przysługuje tylko tej stronie, która zapłaciła więcej.

Korzyści płynące z wyroku TSUE dla kredytobiorcy

- Wyrok ten jest bardzo korzystny dla konsumentów, ponieważ ogranicza roszczenia zwrotne banków – mówi mecenas Anna Wolna-Sroka. Jak wyjaśnia, obecnie banki bardzo często pozywają kredytobiorcę, który wystąpił wcześniej na drogę sądową o unieważnienie kredytu frankowego, aby ten zwrócił im całą pożyczoną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od doręczania kredytobiorcy odpisu pozwu. Niezależnie od tego, czy ten kredyt został już spłacony w całości, czy nie - zaznacza.

- Sprawy te toczyły się jednocześnie w sądzie. I w momencie, w którym kredytobiorca uznawałby powództwo banku o zwrot kwoty kapitału, to sąd mógł nadać takiemu wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności niezależnie od spłat dokonanych przez kredytobiorcę – wyjaśnia.

- Tego typu praktyka nie jest zgodna z przepisami kredytowym – mówi adwokat Wolna-Sroka. - Moim zdaniem ten wyrok jest dobrym ruchem, gdyż po pierwsze - ograniczy liczbę pozwów składanych ze strony banków i - co ważne - uniemożliwi składanie właśnie tych pozwów o zwrot całości pomimo spłaty kredytu – kwituje.

Jak dodaje, ograniczy to również koszty prawne ponoszone przez konsumentów, gdyż w większości byli oni zmuszeni do zwrócenia się po pomoc do kancelarii prawnych, aby odpowiedzieć na pozew banku.

Zaznacza także, że w przypadku przegranej przez kredytobiorcę sprawy musiał on ponieść koszty poniesione przez banki w wysokości 5 proc. od kwoty faktycznie wypłaconego kredytu i koszty zastępstwa procesowego.

"Kolejna decyzja, która porządkuje system"

- Jest to kolejna decyzja, która porządkuje system i uniemożliwia szukanie przez system bankowy dodatkowych pomysłów na ograniczenie roszczeń klientów – mówi Marek Zuber, ekonomista.

- To, co mnie jednak wciąż martwi, to fakt, że spora część banków dalej do końca walczy z klientami. I stosuje przy tym nie bardzo etyczne rozwiązania. Widać to było choćby przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy nagle pojawiła się duża grupa klientów, która otrzymała pozwy o zapłatę za używanie kapitału. Pisma były pisane w dość nieprzyjemny sposób, dawały niewiele czasu na odpowiedź i pojawiały się w nich konkretne żądania finansowe – wyjaśnia ekonomista.

Jak dodaje, "są też przypadki pozytywnych zmian". - Dosłownie kilka dni temu mój kolega otrzymał propozycję ugody, która moim zdaniem jest absolutnie sensowna. Miejmy nadzieję, że to nie wypadek przy pracy, tylko banki wreszcie uznają kierunek orzecznictwa TSUE i będą klientów traktować tak, jak wynikałoby to z pełnionej przez nie funkcji instytucji zaufania publicznego – podsumowuje ekonomista.

ZBP z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie TSUE

Związek Banków Polskich pozytywnie ocenił wyrok. "ZBP z satysfakcją przyjmuje rozstrzygnięcie TSUE – jego treść jest zgodna z naszym stanowiskiem prezentowanym od samego początku w debacie publicznej" - zaznaczył Związek.

Według ekspertów ZBP Trybunał potwierdził, że celem po unieważnieniu umowy powinno być przywrócenie równowagi między stronami. Wyrok oznacza uproszczenie zasad rozliczeń i szybsze zakończenie sporów - wskazał Związek. Dodał, że rozstrzygnięcie TSUE ogranicza ryzyka związane z przedawnieniem roszczeń banków o zwrot kapitału.

"Uważamy, że wyrok powinien być dodatkowym impulsem do zawierania ugód między konsumentami a bankami jako najszybszego i najbardziej efektywnego sposobu rozwiązania sporów" - podkreślono.

Jeden z największych banków w Polsce – mBank – również przychylnie skomentował wyrok TSUE.

"Po uwzględnieniu wyroku TSUE przez polskie sądy nastąpi uproszczenie zasad rozliczeń między kredytobiorcami i bankami, a spory sądowe będą kończyć się szybciej" – ocenił mBank. Jego zdaniem, TSUE wskazał na sposób rozliczenia korzystny dla obu stron umowy, bo generujący mniejsze koszty i wyłączający w większości spraw ryzyko przedawnienia roszczeń o zwrot kapitału.

- W opinii Związku Banków Polskich wyrok ten będzie porządkował sytuację. Będzie też prowadził do szybszego zamykania spraw frankowych i myślę, że oczywiście tak będzie – ocenia w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl Piotr Kuczyński, analityk finansowy Xelion.

Jak dodaje, w jego ocenie "wyrok ten nie wywróci banków" - Myślę, że sektor bankowy liczył się z tym, że właśnie taki wyrok zapadnie i że to zawieranie ugód i rozwiązywanie tych umów, co do których zapadły już wyroki sądowe – zaznacza.

– Wyrok ten na pewno jest pozytywny dla kredytobiorców, którzy chcą się porozumieć z bankami, a dla banków jest to też pozytywne, gdyż zamyka pewien etap – podsumowuje Piotr Kuczyński.

