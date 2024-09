Zwrot świadczeń od osób z niepełnosprawnością. "Występują i będą występować sytuacje"

Osoby z niepełnosprawnościami od nowego roku mogą ubiegać się o nowe świadczenie wspierające, o wydatkowaniu którego mogą same decydować. Jednak z interpelacji poselskiej i odpowiedzi na nią wynika, że może ono w 2024 roku spowodować zbieg wypłaty świadczeń, a w konsekwencji otrzymanie wezwania do zwrotu pieniędzy. Można temu jednak zapobiec.

Świadczenie wspierające to nowy rodzaj pomocy finansowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych . Ubiegać się o nie mogą osoby, które ukończyły osiemnaście lat. Po jego przyznaniu to sama osoba z niepełnosprawnością ma prawo decydować, jak wykorzysta otrzymane pieniądze. Jednak przyznanie świadczenia wspierającego wyklucza jednocześnie pobieranie dotąd należnej pomocy, tj. świadczenia pielęgnacyjnego , specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna .

Osoba ubiegająca się o świadczenie wspierające może złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia w ciągu 3 miesięcy od wydania decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jak podkreśla ZUS, jeśli osoba ubiegająca się o to świadczenie złoży w tym czasie wniosek, to dostanie świadczenie, z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. I to właśnie te trzy miesiące mogą spowodować opisaną przez posłankę w interpelacji sytuację.