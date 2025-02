Zasiłek dla bezrobotnych 2025. Ile wynosi i komu przysługuje?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku będzie przysługiwać osobie, która w okresie 18 miesięcy - bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania - była zatrudniona łącznie przez minimum 365 dni i otrzymywała pensję w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.

Co ważne, oprócz pracy na etacie dopuszczalne jest także świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek może również otrzymać osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych netto (na rękę)?

Ponadto osoba z prawem do zasiłku już po podjęciu pracy ma możliwość wnioskowania o dodatek aktywizacyjny - niezależnie od tego, czy podjęła ją samodzielnie, czy w wyniku skierowania przez urząd. Osoby, które podjęły zatrudnienie samodzielnie, będą otrzymywały dodatek przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek (w wysokości do 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Natomiast te, które zostały skierowane przez urząd pracy, będą miały do niego prawo przez cały okres, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek. W tym przypadku wysokość tego świadczenia to różnica między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a wynagrodzeniem otrzymywanym - jednak nie większa niż 50 proc. zasiłku dla bezrobotnych.