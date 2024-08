Zakupy spożywcze coraz droższe. Średnia cena koszyka przebiła kolejną barierę

Cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła w lipcu tego roku średnio o 4,85 złote, wynosząc 301,22 złote. Tym samym po raz pierwszy od lipca 2023 roku przebiła barierę 300 zł - wynika z danych ASM Sales Force Agency. Z kolei koszyk bazujący na najniższych cenach produktów wzrósł do 215,64 złotych. Najbardziej podrożały napoje. Liderem rankingu po raz kolejny jest Auchan.

"Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Netto (9,15 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Intermarche (-4,03 proc). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost ceny koszyka odnotowano po raz kolejny w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w lipcu 2024 r. była wyższa aż o 69,47 zł niż w 2023 r., tj. o 27,98 proc." - wskazano w raporcie. Spadek cen zaobserwowano w 4 sklepach, były to m.in. Selgros Cash & Carry (-6,80 proc.), Makro Cash & Carry (-5,02 proc.) i Intermarche (-4,03 proc). Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła w lipcu rok do roku o 0,21 proc. z 300,58 zł do 301,22 zł.