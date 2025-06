Padła szóstka w Lotto

We wtorek w Lotto padła główna wygrana w wysokości dwóch milionów złotych. Jeden z graczy trafił też szóstkę w Lotto Plus. Oto wyniki losowania z 3 czerwca 2025 roku.

We wtorek, 3 czerwca, w Lotto wylosowano następujące liczby: 10, 11, 12, 22, 25 i 36 . Taki zestaw zakreślił jeden z graczy, do którego trafi wygrana w wysokości 2 000 000 zł. Podczas tego samego losowania padło także 38 piątek z nagrodami w wysokości 6134,60 zł.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.