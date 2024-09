Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

czytaj dalej

Komisja Europejska uważa, że Morze Bałtyckie stanie się drugim co do wielkości miejscem produkcji energii z farm wiatrowych w Unii Europejskiej. - Region ma duży potencjał - powiedział na konferencji w Brukseli Łukasz Koliński, pełniący obowiązki dyrektor do spraw zielonej transformacji w KE.