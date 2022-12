Większość rodziców planuje zaoszczędzić na prezentach dla swoich dzieci

Upominki w promocjach

- W czasach wysokiej inflacji promocyjna strategia zakupowa, nie powinna specjalnie nikogo dziwić, na podobnie postawione pytanie rok i dwa lata temu niecałe 30 procent Polaków tak odpowiedziało - wskazał współautor badania i ekspert rynku retailowego z Grupy SkipWish Maciej Tygielski. Z badania wynika, że 42,6 proc. respondentów zaoszczędzi na prezentach dla swoich dzieci, przeznaczając na nie mniejszą kwotę pieniędzy niż rok temu. Co trzeci poszuka podarunków w tańszych kategoriach produktowych, a 26,8 proc. zmniejszy liczbę upominków. Dla niespełna 12 proc. pytanych sposobem na ograniczenie wydatków, będzie samodzielne przygotowanie prezentów), z kolei 8,5 proc. rodziców wskazało na opcję używanych produktów. - To jest dla mnie oczywiste, że w obecnej sytuacji Polacy będą chcieli wydać mniej pieniędzy niż na przykład rok temu, chociaż identyczne towary mocno zdrożały. Odpowiedzią na to będzie pewnie poszukiwanie prezentów w tańszych kategoriach - ocenił Tygielski.

Zastaw się, a postaw się

Jak wynika z badania, oszczędzać na prezentach dla swoich dzieci częściej zamierzają kobiety niż mężczyźni (64,6 proc. do 57,8 proc.). Ponadto o oszczędzaniu mówią głównie osoby w wieku 23-35 lat (64,1 proc.), przeważnie są to mieszkańcy wsi i miejscowości liczących do 5 tys. ludności (64,2 proc.). Jak zaznaczył ekspert, matki zazwyczaj są dużo oszczędniejsze od ojców, one często zarządzają całym budżetem domowym, w tym także świątecznym. Potrafią robić zakupy w bardziej przemyślany sposób niż ich partnerzy.