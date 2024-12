Rachunki od stycznia w górę. Jest decyzja urzędu

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził wzrost gazowej taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa średnio o 24,7 procent w 2025 roku - poinformował w czwartek URE. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, a rachunki za gaz wzrosną od 2 do nawet 30 złotych miesięcznie.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował we wtorek, że prezes URE zatwierdził taryfę dystrybucyjną Polskiej Spółki Gazownictwa na 2025 r . Polska Spółka Gazownictwa jest operatorem systemu dystrybucyjnego gazu w Polsce. Doprowadza gaz do 7,5 mln klientów poprzez ponad 210 tys. km gazociągów. 100 proc. udziałów spółki ma Orlen.

Wzrost stawek za dystrybucję

"Nowa taryfa przewiduje wzrost stawek opłat dystrybucyjnych średnio o ok. 24,7 proc. w stosunku do stawek zatwierdzonych w taryfie nr 12, z wyłączeniem stawek dla gazu koksowniczego" - poinformował urząd.

"W konsekwencji od początku 2025 r. rachunki za gaz dla najpopularniejszych grup taryfowych wzrosną od około 2 zł 60 gr do niespełna 30 zł miesięcznie " - podał URE, dodając, że taryfa nr 13 dla usług dystrybucji paliw gazowych PSG będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

Ceny gazu

Urząd przypomniał, że do grupy taryfowej W-1.1 zaliczani są odbiorcy, którzy używają gazu do przygotowania posiłków. W grupie W-2.1 są osoby wykorzystujące gaz również do podgrzewania wody. Natomiast grupa taryfowa W-3.6 obejmuje odbiorców zużywających największe ilości paliwa gazowego, m.in. do ogrzewania domów.