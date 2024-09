Przed kredytobiorcami kluczowa decyzja. Dwie opcje

Oprocentowanie lokat

Ci pierwsi nie mogą liczyć na zyski z oszczędzania, które pokonają inflację . "Wzrost inflacji do 4,3 proc. i spadek oprocentowania lokat sprawiły, że po 7 miesiącach zysków lokaty bankowe znów przynoszą straty w ujęciu realnym. W praktyce oznacza to, że wypłacana z lokaty kwota jest oczywiście wyższa niż wpłacona, ale za te pieniądze można kupić mniej towarów i usług" - zwraca uwagę ekspert.

"Dla lokat zakładanych w sierpniu 2023 r. i kończących się w sierpniu 2024 r/. wynosiło 5,28 proc., co przełożyło się na wspomnianą stratę wynoszącą -0,02 proc. W kolejnych miesiącach oprocentowanie było coraz niższe. W lipcu 2024 r. było to już tylko 4,14 proc. Z kolei prognozy dotyczące inflacji wskazują, że w przyszłym roku będzie ona wynosiła ok. 5 proc. To oznaczałoby, że zakładane obecnie lokaty przyniosą stratę wynoszącą ok. -1,57 proc." - komentuje analityk.