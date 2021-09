"Ważna zmiana" w Polskim Ładzie. Chodzi o ulgę dla klasy średniej

Szykuje się "ważna zmiana" w Polskim Ładzie. Klub Parlamentarny PiS zgłosi w środę poprawkę, wprowadzającą ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tysięcy złotych - poinformował na Twitterze szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

"Ważna zmiana w Polskim Ładzie. Premier Mateusz Morawiecki rekomendował klubowi PiS zgłoszenie poprawki wprowadzającej ulgę dla klasy średniej dla osób prowadzących JDG, które rozliczają się na skali podatkowej i zarabiają do 13 tys. zł." - napisał na Twitterze Schreiber.

Dodał, że poprawka jeszcze w środę zostanie zgłoszona w Sejmie.

Polityk doprecyzował, że ulga będzie dotyczyła tych, co mają przychód zaliczany do przychodu z działalności gospodarczej w przedziale ok. 70-132 tysięcy złotych rocznie.

"Rozwiązanie zrównujące tych na skali podatkowej przy uop (umowa o pracę-red.) i jdg. To spowoduje, że do ok 150 tys. rocznie nikt na skali podatkowej nie będzie stratny" - wyjaśnił polityk.

Polski Ład

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

