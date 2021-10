Inflacja zjada oszczędności. Zarobić nie dają nawet obligacje

Jak wyjaśnia główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, rok temu przeciętne oprocentowanie lokat rocznych wynosiło 0,16 proc. (dane NBP za wrzesień 2020). To znaczy, że do kwoty 10 tysięcy złotych bank doliczył mniej niż 13 zł odsetek (po opodatkowaniu). "To aż 45 razy za mało, aby zachować siłę nabywczą kapitału" - czytamy.