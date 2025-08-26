Wielka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, w efekcie kumulacja rośnie do 220 milionów złotych. W Polsce padła jednak wygrana drugiego stopnia o wartości ponad ośmiu milionów złotych. Oto wyniki losowania z 26 sierpnia 2025 roku.

We wtorek, 26 sierpnia, wylosowane zostały następujące liczby: 8, 14, 21, 26, 35 oraz 4 i 8.

Takiego zestawu liczb nie zakreślił żaden z graczy. To oznacza, że w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 220 mln zł.

Wyniki losowania Eurojackpot

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy - z Niemiec i Polski. W ramach wygranej drugiego stopnia (5+1) trafi do nich odpowiednio 1 746 680,80 euro i 8 109 746,50 zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.

Jak podano na stronie Lotto, w trakcie ostatniego losowania odnotowano także cztery wygrane trzeciego stopnia (5+0) - dwie w Niemczech oraz po jednej w Szwecji i na Węgrzech. Zwycięzcy otrzymają po 216 575,80 euro.

Najbliższe losowanie odbędzie się w piątek, 29 sierpnia między 20.00 a 21.00.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: tvn24.pl