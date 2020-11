Są wyniki Eurojackpot. Padła główna wygrana

Piątkowe losowanie loterii Eurojackpot przyniosło wygraną pierwszego stopnia. Zwycięski kupon wysłano w Niemczech. Do szczęśliwca trafi ponad 61 milionów euro. W Polsce zanotowano wygrane czwartego stopnia.

Przed piątkowym losowaniem kumulacja urosła do 270 mln zł.

Wyniki losowania

Największe powody do zadowolenia ma szczęśliwiec z Niemiec. To właśnie w tym kraju wysłano kupon, który przyniósł wygraną pierwszego stopnia. Jej wysokość to 61 083 832,10 euro.