Wysoka wygrana w Polsce w Eurojackpot. Wiemy, gdzie padła

Wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy można składać od środy - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozpocznie się on 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 maja 2024 roku. Wnioski o 500 plus można składać jedynie elektroniczne. Osoby, które zrobią to do określonego terminu, utrzymają ciągłość wypłat 500 plus.