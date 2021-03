Comiesięczne podwyżki emerytur dla tysięcy osób. Kwota liczona w milionach

"Oznacza to, że w sytuacji, gdy obliczona wysokość emerytury okaże się niższa niż wysokość najniższej emerytury, zostanie ona podwyższona do wysokości najniższej (tj. od 1 marca 2021 r. do 1250,88 zł brutto). Podwyższenie to ulega refundacji z budżetu państwa" - wyjaśnił Stanisław Szwed w odpowiedzi na interpelację poselską.