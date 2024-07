Dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego ma ruszyć od 2025 roku. Zgodnie z założeniami projektu wysokość dopłaty na zakup ma sięgnąć 5 tysięcy złotych. Projekt w czwartek trafił do konsultacji społecznych.

Konsultacje potrwają do 18 lipca tego roku.

Program ma zostać sfinansowany z Funduszu Modernizacyjnego Środowiska. Łączna kwota przeznaczona na jego realizację to 300 mln zł.

Dofinansowanie na rower elektryczny. Założenia programu

Wysokość dofinansowania na zakup roweru elektrycznego ma wynieść do 5 tys. zł., a transportowego (cargo) do 9 tys. zł. Zgodnie z projektem, dopłaty będą wypłacane w formie refundacji już zakupionego pojazdu jako zwrot do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.