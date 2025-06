Dodatkowe pieniądze dla rodziców. Wkrótce nabór wniosków

Wraz z początkiem lipca rusza nabór wniosków o wypłatę świadczenia na wyprawkę szkolną dla dzieci - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak dodaje, osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają świadczenie do 30 września.

"Rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkole" - pisze Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie.

Dla kogo 300 złotych dodatku na wyprawkę szkolną

Jak wyjaśnia ZUS, wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Dodatku nie można otrzymać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.

"Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli 20 albo 24 rok życia ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego" - czytamy w komunikacie.

Jak złożyć wniosek o 300 złotych z programu Dobry Start

"Wnioski na nowy okres świadczeniowy będziemy przyjmować od 1 lipca do końca listopada 2025 r. Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają świadczenie w wysokości 300 zł do 30 września" - zaznacza ZUS. Zwraca również uwagę, że przy wypełnianiu formularza koniecznie należy poprawnie wpisać dane takie jak: PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły, a także aktualny numer rachunku bankowego.