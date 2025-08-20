Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"

20 sierpnia 2025, 8:35
BBC
Wizyta Karola III w Australii
Wizyta Karola III w Australii Reuters
Wizyta Karola III w Australii Reuters

Do obiegu w Wielkiej Brytanii wchodzą ostatnie jednofuntowe monety z wizerunkiem królowej Elżbiety II. Na rynek trafi ponad 23 miliony sztuk. "To przełomowy moment w historii brytyjskiej monety" - podkreśla Królewska Mennica.

Równolegle rozpoczęto emisję 7,5 miliona nowych monet z królem Karolem III. Jego podobizna pojawiła się na brytyjskich monetach dopiero w 2023 roku i dotąd widniała wyłącznie na monetach o nominale jeden funt i 50-pensówkach.

- Wprowadzamy do obiegu kolejne monety z wizerunkiem Karola III obok ostatnich monet Elżbiety II. Obserwujemy materialny znak zmiany na brytyjskim tronie - powiedziała Rebecca Morgan z Królewskiej Mennicy. Dodała, że dla wielu osób natrafienie na nowe monety może być początkiem kolekcjonerskiej pasji.

Królowa Elżbieta IIShutterstock

Te będą najbardziej poszukiwane

Choć monety z wizerunkiem Elżbiety II wybito w latach 2021–2022, trafiają do obiegu dopiero teraz z powodu rosnącego zapotrzebowania na monety o nominale jednego funta. Szczególnie poszukiwane mogą stać się egzemplarze z 2022 roku - emisja wynosi zaledwie 7,7 miliona sztuk.

Łącznie w Wielkiej Brytanii w obiegu znajduje się około 24,7 miliarda monet. Te z Karolem III stanowią obecnie jedynie 0,004 proc. wszystkich. W sierpniu ubiegłego roku do portfeli Brytyjczyków trafiło 2,975 miliona funtów z jego wizerunkiem.

Monety te zdobi motyw pszczoły - symbol pasji króla do przyrody.

Nowe monetyRoyal Mint
Nowe monetyRoyal Mint

To część nowej serii ośmiu wzorów, które stopniowo zastąpią dotychczasowe projekty na monetach od 1 pensa do 2 funtów. Na rewersach znajdą się motywy przyrodnicze: m.in. wiewiórka ruda, maskonur czy popielica.

Król Karol IIIAndy Rain/EPA/PAP

Monety dwóch monarchów razem w obiegu

Nowe monety zachowują dotychczasowy rozmiar i kształt, ale numery nominałów są większe, aby ułatwić dzieciom naukę liczenia. Zmiana projektów nastąpiła po śmierci królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku i objęciu tronu przez Karola III.

Monety z wizerunkiem zmarłej monarchini pozostają pełnoprawnym środkiem płatniczym i będą funkcjonować równolegle z monetami z wizerunkiem jej syna. Mennica podkreśla, że przeciętna moneta krąży w obiegu nawet 20 lat - oba wizerunki będą więc obecne w portfelach Brytyjczyków jeszcze przez długi czas.

Czytaj więcej: Zrobił to jako pierwszy brytyjski monarcha od blisko 70 lat >>>

Królewska Mennica nieprzerwanie produkuje monety obiegowe kolejnych monarchów Anglii i Wielkiej Brytanii od czasów Alfreda Wielkiego.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło zdjęcia głównego: The Royal Mint

Brytyjska rodzina królewskaWielka BrytaniaKrólowa Elżbieta IIKról Karol III
