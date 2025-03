Czy pieniądze dają szczęście? Zaskakujące wyniki badania

Niemal 70 procent badanych uważa, że pieniądze dają szczęście - wynika z ankiety ogólnopolskiego panelu badawczego Ariadna. To przekonanie najbardziej podzielane jest przez ludzi młodych.

Czy pieniądze dają szczęście?

- Wiele badań, zarówno tu zaprezentowanych, jak i prowadzonych w innych krajach pokazuje, że relacja między ilością posiadanych pieniędzy a satysfakcją z życia jest przeceniana przez wiele osób. Aż 69 procent Polaków wierzy, że gdy będą mieli więcej pieniędzy, będą szczęśliwsi. Okazuje się jednak, że jest to iluzja - stwierdziła cytowana w komunikacie prof. Dominika Maison.

- Są ludzie niezwykle szczęśliwi, mimo że mają naprawdę mało pieniędzy, jak i nieszczęśliwi bogacze. Relację tę przeceniają głównie osoby młode oraz osoby, które postrzegają swoją sytuację materialną jako złą. Co ciekawe, nie ma znaczenia, ile osoba naprawdę zarabia i jaką obiektywnie ma sytuację materialną. Pokazuje to, że w relacji z poczuciem zadowolenia z życia ma znaczenie nie to, ile kto zarabia, ale jak postrzega swoją sytuację materialną - wskazała prof. Maison.