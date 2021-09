Czy można odzyskać pieniądze przelane na zły rachunek? Rzecznik Finansowy wyjaśnia

Przelew na zły numer konta może skutkować całkowitą utratą pieniędzy - ostrzega Rzecznik Finansowy. Istnieją jednak możliwości prawne, które pozwolą dochodzić ich zwrotu. W pierwszej kolejności do udzielenia pomocy klientowi zobligowany jest jego bank.

Rzecznik Finansowy zaleca, by wykonując przelew bankowy upewnić się, czy wpisany lub przeklejony numer rachunku odbiorcy jest właściwy.

"Przelanie środków finansowych na zły numer może skutkować całkowitą utratą pieniędzy. Jeśli jednak taki błąd nam się przydarzy, nie załamujmy się. Jako klienci instytucji finansowych dysponujemy możliwościami prawnymi, by dochodzić zwrotu własnych pieniędzy" - zwraca uwagę Rzecznik w komunikacie na temat opublikowanego właśnie poradnika, który powstał na bazie konkretnych spraw zgłaszanych przez klientów do biura Rzecznika.

Przelew na zły numer konta. Co zrobić?

Rzecznik zwraca uwagę, że zarówno bank nadawcy, jak i bank odbiorcy nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie odbiorcy przez nadawcę przelewu. Podanie właściwego numeru rachunku bankowego to odpowiedzialność nadawcy przelewu.

Jak podkreślił, jeśli już komuś zdarzy się wysłać zlecenie przelewu na niewłaściwy rachunek bankowy, powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego banku.

"Bank płatnika, czyli nasz bank jest zobligowany do podjęcia stosownych działań, mających na celu umożliwienie odzyskania środków przez płatnika. Co ważne, działania te są podejmowane dopiero po zawiadomieniu banku przez klienta. W pierwszej kolejności powinniśmy więc niezwłocznie powiadomić nasz bank o błędnym przelewie" - podkreślił Rzecznik, zaznaczając, iż to bank dysponuje informacjami i narzędziami, które mogą pomóc w tej sytuacji.