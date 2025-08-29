Najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok
Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok. Premier Donald Tusk powiedział, że będzie "przełomowy" z rekordowymi wydatkami na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia. Oto najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok.
Projekt budżetu zakłada, że w 2026 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,5 proc., średnioroczna inflacja CPI - 3 proc., wynagrodzenia wzrosną o 6,4 proc., a wynagrodzenia w sferze budżetowej - o 3 proc.
Oto najważniejsze liczby rządowego projektu budżetu:
1. Deficyt.
Budżet ma być 271,7 mld zł pod kreską.
Jeśli chodzi o dochody, to mają wynieść 647,2 mld zł, a wydatki - 918,9 mld zł.
2. Dochody podatkowe.
Wyniosą 579,9 mld zł i wzrosną o 43,6 mld zł w porównaniu z rokiem 2025.
Główne źródła:
- 341,5 mld zł z VAT,
- 103,3 mld zł z akcyzy,
- 80,4 mld zł z CIT,
- 32 mld zł z PIT.
3. Wydatki.
Wyniosą 918,9 mld zł.
Oto najważniejsze liczby związane z wydatkami:
- 247,8 mld zł na ochronę zdrowia,
- 200,1 mld zł na obronność,
- 61,7 mld zł na 800 plus,
- 31,8 mld zł na wypłatę 13. i 14. emerytury,
- 22 mld zł na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych,
- 20,1 mld zł na drogi i kolej,
- 15 mld zł na ochronę środowiska (w tym 6 mld zł na program "Czyste powietrze"),
- ok. 7 mld zł na wypłatę renty wdowiej,
- 6,7 mld zł na mieszkalnictwo,
- 6 mld zł na program "Aktywny rodzic",
- ok. 4,8 mld zł za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich,
- 2,4 mld zł na wydatki w obszarze gospodarki morskiej,
- 1,4 mld zł na program "Dobry start".
Ponadto samorządy otrzymają o 3,6 mld zł więcej niż w 2025 roku, a budżet na naukę i szkolnictwo wyższe wzrośnie o ok. 1 mld zł.
