Zmiany dla kupujących mieszkania. "Klienci zyskują pewność zwrotu wszystkich swoich pieniędzy"

W przypadku upadłości dewelopera środki będą zwracane nabywcom nowych mieszkań z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma ruszyć za rok - przekazała Małgorzata Ślepowrońska, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Z kolei prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny dodał, że przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym.

"Z którego zwracane będą środki"

Ślepowrońska dodała, że utworzenie tego funduszu jest ważnym zadaniem ze względów społecznych, jest też istotne dla ochrony interesów klientów firm deweloperskich. - UFG ma kompetencje oraz doświadczenie do utworzenia i obsługi Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Zdobyło je przy sprawnej realizacji zadań w obszarze ubezpieczeń i turystyki - podkreśliła.

"Klienci deweloperów zyskują pewność zwrotu"

Dodał, że nowe rozwiązania, w tym powstanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, zwiększą bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami na rynku pierwotnym oraz zaufanie konsumentów do deweloperów i oferowanych przez nich usług.

Jak zaznaczył Marek Niechciał z zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny będzie funkcjonował na podobnych zasadach, jak działający od kilku lat Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - również obsługiwany przez UFG. - Klienci deweloperów zyskują pewność zwrotu wszystkich swoich pieniędzy, gdyby doszło do kłopotów dewelopera lub banku skutkujących opóźnieniem lub niemożliwością zamieszkania w wybranej nieruchomości - wyjaśnił.

Wskazał, że ochrona będzie obejmowała nabywców mieszkań i domów w inwestycjach, których sprzedaż rozpocznie się po wejściu w życie ustawy. - Jeżeli deweloper w ramach realizowanego przedsięwzięcia zawrze choć jedną umowę deweloperską przed dniem wejścia w życie nowego prawa, to żaden z nabywców lokali w tej inwestycji nie będzie chroniony gwarancjami DFG - dodał.

Jak wyjaśnił, informacja o tym, czy nabywany dom lub mieszkanie podlega ochronie DFG, będzie musiała się znaleźć w prospekcie informacyjnym stanowiącym integralną część umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej. Deweloper będzie także musiał poinformować, czy sprzedawany lokal spełnia wszystkie prawem przewidziane przesłanki do nazwania go mieszkaniem.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

UFG podaje, że zwrot wpłaconych na zakup mieszkania lub domu środków będzie możliwy w przypadku upadłości dewelopera i zaprzestania kontynuowania inwestycji, odstąpienia przez syndyka lub zarządcę od umowy zawartej z klientem, upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy i niepokrycia całości środków zgromadzonych na tym rachunku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zapewnia zwrot do 100 tys. euro za wszystkie środki danego klienta w konkretnym banku – łącznie m.in. z jego prywatnymi lokatami oraz odstąpienia od umowy przez nabywcę (np. gdy deweloper nie przeniesie na nabywcę własności lokalu w określonym terminie lub nie usunie wady istotnej), o ile klient nie uzyskał wcześniej zwrotu swoich środków.

Dodała, że w celu realizacji nałożonych przez ustawodawcę obowiązków DFG będzie gromadził i przetwarzał szereg danych przekazywanych przez deweloperów i banki na temat zawartych umów oraz powiązanych z nimi rachunków powierniczych, kolejnych etapów realizacji inwestycji i wypłat dokonywanych przez banki z MRP na rzecz deweloperów. Jak wskazała, zobowiązani do przekazywania danych deweloperzy i banki uzyskają możliwość zintegrowania swoich systemów informatycznych z systemem DFG, aby przekazywanie danych odbywało się automatycznie. Dostępne będą także formularze pozwalające na ręczne wprowadzanie informacji.

Dodała, że osoby uprawnione do uzyskania wypłat z DFG będą mogły załatwić wszystkie sprawy przez internet. Zarejestrowani na portalu UFG nabywcy będą mogli otrzymać mailem lub SMS-em powiadomienia o realizacji kolejnych etapów postępowania. Dlatego UFG już dzisiaj zachęca do zakładania kont w swoim portalu. - Umożliwią one również załatwianie spraw związanych z ubezpieczeniami w ramach Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz spraw związanych z turystyką w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - zaznaczyła Ślepowrońska.