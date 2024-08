Spada popyt na nowe mieszkania w Polsce. Zmiany w dużych miastach

W Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście oraz we Wrocławiu w drugim kwartale bieżącego roku deweloperzy sprzedali łącznie 9,8 tysięcy mieszkań, czyli o 11 procent mniej w porównaniu do pierwszego kwartału - wynika z raportu firmy doradczej JLL. Pomimo spadającego zainteresowania ceny nieruchomości nadal rosną.

W opublikowanym w czwartek raporcie firma JLL poinformowała, że na sześciu głównych rynkach - w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu, w Trójmieście, Poznaniu i Łodzi - deweloperzy sprzedali w sumie w II kwartale 9,8 tys. mieszkań, co stanowi spadek o 11 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wyniki sprzedaży były zróżnicowane w zależności od miasta.

Spadek sprzedaży mieszkań w dużych miastach

Największe spadki zanotowano w Krakowie i Warszawie - odpowiednio 27 proc. i 19 proc. Mniejsze wyhamowanie sprzedaży odnotowano w tym czasie w Poznaniu i Łodzi - to 10 proc. i 7 proc., zaś liczba sprzedanych mieszkań w stosunku do I kwartału była na podobnym poziomie jedynie w Trójmieście.

Łącznie na sześciu głównych rynkach do oferty w II kwartale weszło prawie 15,3 tys. nowych mieszkań, czyli o 8,5 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Liczba wprowadzonych mieszkań po raz kolejny była większa od sprzedaży, co sprawiło, że oferta na koniec czerwca wzrosła o ponad 14 proc., a nabywcy mogli wybierać mieszkania z puli około 48,4 tys.

W porównaniu kwartał do kwartału liczba nowych lokali była mniejsza w Łodzi i Poznaniu, jednak z uwagi na słabszą sprzedaż nie przyczyniło się to do ograniczenia oferty. Łódź nadal pozostaje na drugiej pozycji (zaraz po Warszawie) pod względem liczby mieszkań dostępnych w ofercie. W Łodzi nabywcy mogą wybierać spośród ponad 8,2 tys. mieszkań, a w Poznaniu oferta jest na rekordowym poziomie ponad 7 tys. lokali.