Koszt remontu mieszkania dwupokojowego o powierzchni 45 metrów kwadratowych wyniesie w 2025 roku około 65 tysięcy złotych - wynika z analizy ekspertów Rankomat.pl. Prognozują jednak wzrost kosztów o 5-10 procent w niedalekim czasie. Przestrzegają również przed długim terminem oczekiwania na ekipę remontową w przypadku uruchomienia programu dopłat do mieszkań "Klucz do mieszkania". Ma on bowiem objąć przede wszystkim mieszkania z drugiej ręki.

Remont domu czy mieszkania to z roku na rok coraz większy wydatek. Z analizy ekspertów rankomat.pl wynika, że samo malowanie ścian przez fachowców zdrożało w ostatnich latach o 66 proc. W 2019 r. pomalowanie 1 m kw. ściany kosztowało 4,50 zł, a z każdym rokiem drożeje o 50 gr/m2 i w tym roku wynosi już 7,5 zł/m2 – podaje portal scoot.pl monitorujący usługi budowlane, na który powołuje się rakomat.pl.

Według tego samego źródła, cena za metr ułożenia płytek ceramicznych wynosiła w 2019 r. 40 zł, a obecnie to już 56 zł, co oznacza wzrost o 40 proc. Z kolei za wykonanie instalacji elektrycznej trzeba zapłacić teraz 36 zł/m2, podczas gdy w 2019 r. było to 25 zł. To wzrost o 44 proc.

- W przyszłości koszty remontu prawdopodobnie będą drożeć o kolejne 5–10 proc. (w zależności od wybranych usług), a oszczędności trzeba będzie szukać w samodzielnym wykonaniu części prac lub zakupie wyposażenia z drugiej ręki - wyjaśniają eksperci. Jednak, jak dodają, remont oznacza inwestycję, która automatycznie podnosi wartość nieruchomości.

Koszt remontu mieszkania w 2025 roku. Najdroższe pomieszczenia

Eksperci przenalizowali koszty remontu mieszkania o powierzchni użytkowej 45 m kw. Analiza kosztów opiera się na wyliczeniach portalu kb.pl i zawiera podział kwotowy na poszczególne pomieszczenia o określonym metrażu: salon 15 m2, sypialnię 10 m2, kuchnię 10 m2, łazienkę 6 m2 i korytarz 4 m2. Łączny koszt remontu mieszkania o takiej powierzchni eksperci oszacowali na około 65 tys. zł. Jak wyjaśnili, założyli tu samodzielne prace, takie jak demontaż urządzeń i elementów (np. zerwanie starych paneli podłogowych), czy złożenie zamówionych mebli wolnostojących wraz z opłaceniem kosztu ich transportu.

Zgodnie z wyliczeniami remont kuchni jest najdroższy. Oszacowali go na kwotę 28 805 zł (bez zakupu urządzeń typu lodówka, kuchenka, zmywarka czy okap). "Głównie przez zastosowanie mebli na wymiar, co stanowi połowę tej kwoty. Przy założeniu, że są to cztery metry bieżące mebli kuchennych ze średniej półki cenowej" - wyjaśniają eksperci, dodając, że druga połowa wydatków obejmuje m. in. stół i cztery krzesła, zlewozmywak z baterią i wężykami, a także drzwi wewnętrzne z ościeżnicą. Tę część prac wyliczają na kwotę 3 tysięcy złotych - z tzw. robocizną. Jak wyjaśniają, kolejna część kosztów to płytki na podłodze i na ścianie. "Najpierw skucie starej warstwy, a następnie wyrównanie i ułożenie nowej – to łącznie ponad 6 tys. zł - wyjaśniają.

Koszt remontu kuchni rankomat.pl

Drugi największy wydatek to remont łazienki. Według ekspertów szacunkowy koszt sięga 18 tys. zł, mimo, że to pomieszczenie prawie dwukrotnie mniejsze. "Na końcową cenę opartą o kosztorys kb.pl wpływają głównie prace związane z glazurą i pracami z instalacją wodno-kanalizacyjną. Najmniejszym wydatkiem w łazience są oświetlenie (tu bez kinkietów) oraz meble w postaci szafki pod umywalką, a z materiałów farba lateksowa do pomalowania sufitu" - wyjaśniają, dodając, że najbardziej kosztowne są płytki – ponad 7 tys. zł za zerwanie starych i położenie nowych przez fachowców. "Połowę tej kwoty stanowią prace związane z wymianą punktów instalacji wodno-kanalizacyjnej dla pralki, umywalki, prysznica i toalety" - przekazują.

Koszt remontu łazienki rankomat.pl

Salon, sypialnia i korytarz. Ile będzie kosztował ich remont w 2025 roku?

Jako kolejne pomieszczenie, co do wysokości kosztów, eksperci wskazują salon. "Poziom skomplikowania jest również znacznie mniejszy w porównaniu z kuchnią czy łazienką". Nie bez znaczenia oczywiście jest jakość i koszt jego wyposażenia, tyku kanapa, czy regał. Eksperci wycenili koszt tego pomieszkania na około 11 tys. zł, przy założeniu, że koszt mebli to około 7 tys. zł. "Cena obejmuje położenie paneli podłogowych i malowanie ścian oraz zakup mebli i oświetlenia" - dodają.

Koszt remontu salonu rankomat.pl

Z kolei remont sypialni wycenili na kwotę zbliżoną do 7,5 tys. zł. "Sypialnia jest z reguły mniejsza od salonu i przez to tańsza w remoncie" - wyjaśniają. Jak dodają zakres prac jest podobny jak w dużym pokoju – panele na podłodze, odmalowanie ścian i zakup mebli. Największy wydatek pochłonie łóżko z materacem (tu nieco ponad 2 tys. zł), najmniejszy - położenie ozdobnej fototapety na jednej ze ścian (prawie 400 zł z robocizną).

Koszt remontu sypialni rankomat.pl

Najtaniej ze wszystkich pomieszczeń w takim mieszkaniu zapłacimy za remont korytarza. "Planując remont tego pomieszczenia można zamknąć się w budżecie do 2 tys. zł. Przy wyborze tańszego wyposażenia, jak szafka na buty, wieszak na ubrania czy lustro (łącznie prawie 700 zł). Największy koszt stanowi położenie nowych paneli podłogowych – prawie 700 zł za usługę i materiał" - wyjaśniają.

Koszt remontu korytarza rankomat.pl

"Ekipa remontowa to niemała część kosztów"

- Wynagrodzenie ekipy remontowej to niemała część kosztów całego remontu. Jednak bardziej opłaca się zatrudnić fachowców od razu do całego mieszkania - mówi Michał Ratajczak, analityk porównywarki Rankomat.pl. Jak dodaje, korzystanie z takich usług dla każdego remontowanego pomieszczenia z osobna wiąże się z podniesieniem kosztów - Choćby o poziom inflacji i z dłuższym czasem oczekiwania, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim, kiedy najwięcej lokatorów decyduje się na remont - wyjaśnia.

Jak dodaje koszty mogą jeszcze wzrosnąć po wejściu w życie programu dopłat do kredytów hipotecznych do rynku wtórnego. - Jeśli program "Klucz do mieszkania" wejdzie w życie, a ma to nastąpić w drugiej połowie tego roku, wzrośnie zapotrzebowanie na ekipy remontowe w związku z dotacjami do mieszkań z drugiej ręki, które będą wymagać przez nowych nabywców gruntownego remontu. Zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach - mówi Michał Ratajczak.

Autorka/Autor:Pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl