Polacy mogą pozwolić sobie na coraz większe mieszkanie

W czwartym kwartale 2020 roku statystyczna rodzina mogła kupić mieszkanie w dużym mieście o powierzchni 73 metrów kwadratowych, największe od co najmniej 2006 roku - wynika z analizy HRE Investments. Jest to efekt wzrostu zarobków Polaków i tanich kredytów.

Najwyższy wynik od lat

Wg wyliczeń, w czwartym kwartale 2020 r. rodzina z przykładu mogła kupić lokal o powierzchni 73 m kw. "To najwyższy wynik od co najmniej 2006 roku, a więc od kiedy udostępniane są dane potrzebne do stosownych obliczeń. Warto przypomnieć, że pod koniec 2008 roku, a więc 12 lat wcześniej za 30 proc. pensji rodzina mogłaby kupić rekordowo mały lokal o powierzchni zaledwie 28,9 metrów" - zauważył główny analityk HRE Bartosz Turek.

Możemy pożyczyć więcej

"Skoro kredyt przeważnie taniał, to przy takiej samej racie można było pożyczyć coraz więcej. Przykład? W 2010 roku przeciętny nowy złotowy kredyt mieszkaniowy oprocentowany był na od 6 do 7 proc. w skali roku. Dziś przeciętne oprocentowanie nowej hipoteki, to około 2,8 proc. W efekcie, chcąc pożyczyć na zakup mieszkania kwotę 300 tys. zł na 25 lat, w roku 2010 mierzyliśmy się z ratą na poziomie 1,9 – 2,1 tys. zł miesięcznie, a dziś jest to mniej niż 1,4 tys. zł miesięcznie. Można to też pokazać inaczej – rata kredytu zaciągniętego na 300 tys. złotych w 2010 roku wystarczyłaby dziś na spłatę długu opiewającego na 420-460 tysięcy" - zaznaczył Turek.