Jak wskazano, w przypadku pary z dochodem wynoszącym po 80 proc. średniego wynagrodzenia rata pochłania 45 proc. dochodu. "Powrót do normalności, czyli udziału na poziomie ok. 31 proc., wymagałby znacznie mocniejszych obniżek lub spadku oprocentowania kredytów hipotecznych do ok. 4 proc. W tym kontekście wydaje się, że założenia programu 'Pierwsze klucze' zostały dobrze przygotowane" - czytamy w raporcie.