Odkryli duże złoże ropy na Bałtyku i szukają partnerów

Jedno z największych złóż ropy w Polsce

- Dokonaliśmy bardzo dużego odkrycia ropy naftowej we wschodnim regionie Wolina, potwierdzonego odwiertem. To złoże jest największym odkryciem ropy w całej Europie w ciągu ostatnich 10 lat - powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Central European Petroleum Rolf Skaar.

- Jedno z największych złóż w Polsce – Barnówko–Mostno–Buszewo (BMB) – zawiera około 400–500 milionów baryłek ropy, przy współczynniku odzysku na poziomie około 25 procent, co daje szacunkowo 100 milionów baryłek możliwych do wydobycia. W naszym przypadku mówimy o złożu tej samej wielkości, jeśli nie większym niż BMB - dodał.

CEP poszukuje partnerów

- Jesteśmy otwarci na znalezienie partnerów. Będziemy rozmawiać z największymi polskimi i międzynarodowymi firmami zajmującymi się poszukiwaniem i wydobyciem, aby mogły zapoznać się z projektem i dołączyć do nas – tak, aby jak najszybciej przejść do produkcji ropy i gazu - powiedział.

- Zespół techniczny z dawnego PGNiG i Lotosu to uznani na świecie eksperci w dziedzinie geologii. Doceniamy ich siłę, wiedzę i kompetencje i chcemy z nimi współpracować. Mają doświadczenie we wszystkich obecnie eksploatowanych złożach w Polsce, my natomiast mamy duże know-how z Kanady i Norwegii. Widzieliśmy, jak to działa tam - powiedział.