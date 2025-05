Medialny gigant podpisał porozumienie z Amazonem

"New York Times" poinformował w czwartek, że udzieli licencji Amazonowi na wykorzystywanie treści ze wszystkich swoich redakcji, aby ten mógł szkolić swoje modele sztucznej inteligencji. CNN przypomina, że ruch ten jest odejściem od poprzedniego stanowiska "NYT" w sprawie chatbotów AI.

Na mocy wieloletniej umowy usługi AI Amazon, takie jak Alexa, będą mogły korzystać z publikacji "NYT", w tym z NYT Cooking i strony internetowej poświęconej sportowi "The Athletic", aby w oparciu o nie tworzyć podsumowania i krótkie treści w czasie rzeczywistym. Firma należąca do Jeffa Bezosa wykorzysta także archiwalne materiały "NYT" do trenowania swoich modeli AI.

"Współpraca spowoduje, że oryginalne publikacje "The New York Times" staną się bardziej przystępne dla klientów korzystających z produktów i usług Amazon (...) i podkreśla wspólne zaangażowanie firm w dostarczanie klientom globalnych wiadomości i perspektyw w ramach produktów AI firmy Amazon" - stwierdzono w oświadczeniu Times'a.

Umowa jest "zgodna z naszą długoletnią zasadą, że wysokiej jakości dziennikarstwo jest warte zapłaty" – stwierdziła dyrektor generalna The New York Times Company, Meredith Kopit Levien, w piśmie skierowanym do pracowników firmy, do którego dotarła CNN. "Jest zgodna z naszym świadomym podejściem do zapewniania, że ​​nasza praca jest odpowiednio wyceniana, czy to poprzez umowy handlowe, czy poprzez egzekwowanie naszych praw własności intelektualnej" - wskazała dalej.

Klienci Amazona otrzymają bezpośrednie linki do produktów "NYT" "kiedy tylko będzie to miało sens" – powiedział rzecznik dla CNN. Umowa ma na celu zapewnienie, że gdy artykuły "NYT" będą wykorzystywane, to będą prawidłowo przypisywane i prezentowane w sposób, który "zachowuje integralność dziennikarską gazety" – powiedział rzecznik.

- Uważamy, że takie podejście pomaga rozwiać obawy dotyczące potencjalnego błędnego przedstawienia sytuacji, a jednocześnie sprawia, że ​​wysokiej jakości dziennikarstwo staje się bardziej dostępne w kontekście nowych doświadczeń związanych ze sztuczną inteligencją – zaznaczył rzecznik.

Chociaż umowa o korzystaniu z treści jest nowa, to jednocześnie rozszerza istniejącą relację, w ramach której "NYT" korzystał z Amazon Music do publikowania swoich podcastów. Rzecznik prasowy firmy medialnej powiedział, że "NYT" pozostaje otwarty na współpracę z innymi firmami z tego obszaru. Stawia jednak warunki -zapewnią uczciwą cenę w zamian za treść gazety i uszanują integralność treści "NYT" w pełnym zakresie zastosowań AI.

Jak podaje CNN "NYT" odmówił podania wartości umowy.

Licencja ratunkiem na straty i kradzież

Umowy licencyjne są postrzegane jako realne rozwiązanie problemu wykorzystywania przez firmy tworzące modele językowe sztucznej inteligencji (chatboty) powszechnie dostępnych treści w internecie. Te, chociaż często darmowe, są chronione prawem autorskim, na co niektórzy nie zwracają uwagi.

Jako, że chatboty są projektowane w celu dostarczania użytkownikom odpowiedzi w ramach aplikacji, to zmniejsza prawdopodobieństwo kliknięcia przez nich w strony internetowe wydawców. Gdy użytkownik nie wchodzi w treści na stronie wydawcy, jak "NYT" w tym przypadku, to ten na nich nie zarabia. Takie umowy zapewniają wydawcom wiadomości część zysków z modeli sztucznej inteligencji.

Jak wskazuje CNN ruch ten jest odejściem od poprzedniego stanowiska "NYT" w sprawie chatbotów AI. W grudniu 2023 r. "NYT" pozwał OpenAI i Microsoft, oskarżając je o nielegalne wykorzystanie milionów artykułów w celu trenowania ChatGPT i innych usług AI.

"NYT" nie jest jedynym, który oskarża firmy tworzące chatboty o kradzież własności intelektualnej. Amerykański wydawca Ziff Davis pozwał OpenAI w kwietniu, podobnie oskarżając firmę o naruszenie praw autorskich. Zaś osiem wydawnictw należących do Alden Global Capital pozwało OpenAI i Microsoft w kwietniu 2024 r.

CNN zwraca uwagę, że nie tylko "NYT" prowadzi interesy z firmą działającą w obszarze AI, będąc jednocześnie w sporze prawnym z innym twórcą modeli językowych.

W październiku 2024 roku News Corp Ruperta Murdocha pozwało Perplexity AI za nielegalne kopiowanie treści. Kilka miesięcy wcześniej, bo w maju 2024 r., firma podpisała wieloletnią umowę z Open AI na licencjonowanie swoich treści. Najważniejsze tytuły News Corp to m.in.: "The Wall Street Journal", "Barron’s", "The Sun", "The Times", "The Sunday Times", "New York Post", "Herald Sun", australijski "The Daily Telegraph", "The Australian" oraz "The Courier Mail".

