Wypłaty w ramach KPO. Wiceministra podaje kwoty

Środki z KPO - na co zostaną przekazane?

Środki z KPO trafiły ponadto na: linie kolejowe PKP TLK (ponad 321 mln zł), program wsparcia inwestycyjnego na rozwój działalności usług społecznych (135 mln zł), inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego (prawie 118 mln zł), na dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki w ramach programu Maluch plus (prawie 112 mln zł).

- Warto podkreślić, że w latach 2022-2023 działania prowadzone w ramach KPO były finansowane przez Polski Fundusz Rozwoju ze środków krajowych. W tym okresie wypłacono beneficjentom kwotę 5,2 miliarda złotych. Jednak (...) od stycznia 2024 roku wypłaty w ramach KPO są realizowane już w oparciu o środki z wymienionej zaliczki i pierwszego wniosku o płatność. Natomiast jeśli chodzi o środki z części dotacyjnej KPO, to są one wykorzystywane na wypłatę bieżących zleceń składanych do PFR, a przez instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub jednostki wspierające - powiedziała Sikora.

Ile pieniędzy z KPO trafi do Polski?

- Do tej pory z Komisji Europejskiej na finansowanie KPO otrzymaliśmy ponad 11 mld euro i to odbyło się w dwóch etapach. Pierwsza część to środki z tytułu zaliczki REPowerEU, które otrzymaliśmy 28 grudnia 2023 r. Mówimy tu o kwocie ponad 5 mld euro, z czego 550 mln to część dotacyjna, a reszta - część pożyczkowa. Kolejno 15 kwietnia tego roku z tytułu pierwszego wniosku o płatność otrzymaliśmy ponad 6,3 mld euro. Tutaj ok. 2,7 mld euro z części dotacyjnej oraz 3,6 mld euro z części pożyczkowej - poinformowała Sikora.