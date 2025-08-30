"Nie możemy tego zaprzepaścić". Apel Rady Przedsiębiorczości po wecie prezydenta

30 sierpnia 2025, 16:03
Źródło:
tvn24.pl
Przedłużenie ochrony tymczasowej i jasne określenie statusu obywateli Ukrainy w Polsce to warunek sprawnego funkcjonowania państwa - stwierdziła Rada Przedsiębiorczości w stanowisku dotyczącym ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przedstawiciele biznesu zaapelowali o pilne uregulowanie zasad pobytu oraz dostępu do rynku pracy i świadczeń socjalnych.

Rada Przedsiębiorczości w swoim apelu wyraziła zanieopkojenie decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu nowelizacji ustawy regulującej status obywateli Ukrainy w Polsce. Podkreślili, że choć jest to kwestia wrażliwa społecznie i politycznie, to dla polskiej gospodarki kluczowe jest szybkie i odpowiedzialne uregulowanie tej sprawy.

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie Ukraińców

"W obliczu obecnej sytuacji apelujemy o pilne podjęcie dialogu i wypracowanie stabilnych rozwiązań w trzech zasadniczych obszarach" - napisali. Pierwszym z tych obszarów jest uregulowanie zasad pobytu. Rada zwróciła uwagę, że brak nowych regulacji może doprowadzić do poważnych problemów administracyjnych.

"Przedłużenie ochrony tymczasowej i jasne określenie statusu obywateli Ukrainy w Polsce to warunek sprawnego funkcjonowania państwa. Brak nowych regulacji oznacza konieczność indywidualnej obsługi setek tysięcy spraw przez administrację, co grozi paraliżem urzędów, wydłużeniem procedur do wielu miesięcy, a w efekcie niepewnością prawną dla obywateli Ukrainy i dla instytucji publicznych" - czytamy.

Podkreślono również, że Polska potrzebuje stabilnych i przejrzystych przepisów, aby zapewnić przewidywalność i porządek prawny, natomiast ich brak osłabia wizerunek kraju jako państwa odpowiedzialnego.

Ukraińcy na rynku pracy

Drugim kluczowym obszarem jest dostęp do rynku pracy. Rada Przedsiębiorczości zaznaczyła, że obywatele Ukrainy odgrywają istotną rolę w polskiej gospodarce, stanowiąc niemal 6 proc. siły roboczej.

"Legalna praca Ukraińców to realne wpływy do budżetu przekraczające 15 mld zł, pięciokrotnie przewyższające otrzymywane świadczenia socjalne, a także wzrost PKB Polski o blisko 2 proc. w ciągu 2024 roku. Brak przedłużenia regulacji oznacza, że po 30 września 2025 r. legalne zatrudnienie będzie utrudnione" - wskazali przedsiębiorcy.

Autorzy podkreślili, że brak porozumienia grozi dramatycznymi konsekwencjami dla dziesiątków tysięcy przedsiębiorstw takimi jak utrata pracowników, spadek produkcji i ograniczenie usług, problemy z realizacją kontraktów, a także zmniejszenie wpływów do budżetu państwa.

Pełne stanowisko Rady Przedsiębiorczości można przeczytać TUTAJ.

Dostęp do świadczeń socjalnych

Jako trzeci obszar wskazano "racjonalny dostęp do świadczeń socjalnych". Rada wskazała, że weto nowelizacji ustawy stwarza ryzyko powstania luki prawnej, co może pozbawić setki tysięcy osób podstawowego zabezpieczenia.

"Brak przyjęcia tych przepisów oznacza powstanie luki prawnej i ryzyko, że setki tysięcy osób stracą elementarne zabezpieczenie socjalne. To nie tylko problem humanitarny, ale również zagrożenie dla stabilności społecznej, dla systemu edukacji i ochrony zdrowia" - podkreślili biznesmeni.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała o szybki dialog między wszystkimi stronami procesu legislacyjnego, wyrażając gotowość do współpracy w celu wypracowania trwałych rozwiązań.

"My jako Rada Przedsiębiorczości jesteśmy gotowi na konstruktywny dialog z rządem, parlamentem i prezydentem w celu jak najszybszego znalezienia trwałego rozwiązania uwzględniającego najlepiej pojęte interesy gospodarcze i bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i Ukrainy" - czytamy.

"Polska od 2022 roku udziela schronienia i wsparcia milionom obywateli Ukrainy uciekającym przed wojną. Odruch serca milionów Polaków oraz wprowadzony system świadczeń socjalnych i dostęp do rynku pracy jest polskim wkładem w budowanie powojennego stabilnego ładu w naszej części Europy. Nie możemy tego zaprzepaścić" - podsumowali przedsiębiorcy.

W imieniu Rady Przedsiębiorczości pod dokumentem podpisali się: Marek Kłoczko z Krajowej Izby Gospodarczej, Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich, Janusz Dziurzyński ze Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych - ABSL, Marek Górski z Konfederacji Lewiatan, Wojciech Kostrzewa z Polskiej Rady Biznesu, Joanna Makowiecka-Gatza z organizacji Pracodawcy RP, Łukasz Bernatowicz ze Związku Pracodawców Business Centre Club, Tadeusz Białek ze Związku Banków Polskich oraz Jan Klimek ze Związku Rzemiosła Polskiego.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

