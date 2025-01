Miotła wymiata, karuzela nie zwalnia. Niemal wszystkie spółki Skarbu Państwa z nowymi władzami

Rotacja prezesów firm z udziałem Skarbu Państwa

W rezultacie barometr prezesów "Rzeczpospolitej", który od kilku lat mierzy rotację prezesów firm z udziałem Skarbu Państwa w ciągu ostatnich 12 miesięcy, podskoczył w listopadzie do 95,5 pkt i zakończył miniony rok na poziomie 94,3 pkt. "To dawno niewidziany wynik, bliski rekordom z czasów pierwszego roku rządów PiS , gdy wewnętrzne przetasowania w rządzącej ekipie przełożyły się na kolejną falę zmian w zarządach, a barometr poszybował powyżej 100 pkt." - czytamy.

"Za to w tym roku pojawią się być może oznaki pewnego odpolitycznienia władz państwowych firm, które podczas kampanii wyborczej zapowiadali politycy Koalicji 15 października. Na razie ich nie widać, lecz wkrótce ma się to zmienić – jak wynika z planów Ministerstwa Aktywów Państwowych, które pod wodzą Jakuba Jaworowskiego od połowy maja zabrało się za naprawianie ładu korporacyjnego w spółkach kontrolowanych przez SP" - czytamy.

"W 2025 r. chcemy doprowadzić do zmian ustawowych dotyczących zasad nadzoru nad spółkami" – zapowiada w komentarzu dla "Rz" szef MAP, według którego decydującym kryterium przy wyborze członków rad nadzorczych i zarządów musi być kryterium kompetencyjne. "Będę więc konsekwentnie dążył do tego, aby kandydaci do tych organów legitymowali się odpowiednim wykształceniem i bogatym doświadczeniem zawodowym, a zapisy ustawowe powinny wykluczać możliwość rekrutowania na te stanowiska osób z niskimi kompetencjami" – wyjaśnia Jaworowski. "I chciałby, by w procesach rekrutacji do władz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym do rad nadzorczych) korzystano z usług profesjonalnych doradców" - pisze "Rz".(PAP)