Zmiana zasad handlu z Ukrainą. Unia wprowadza ograniczenia

Relacje handlowe z Ukrainą wracają de facto do stanu sprzed wojny. Komisja Europejska przyjęła regulacje, które ograniczają do końca roku ilości towarów, jaką kraj ten będzie mógł sprowadzić do Unii po preferencyjnych stawkach celnych. Zmiany mają wejść w życie 6 czerwca - dzień po wygaśnięciu obowiązującego od 2022 r. rozporządzenia, zwalniającego Ukrainę z ceł na eksport do Unii.

Decyzja o przyjęciu aktu wykonawczego o rozwiązaniach tymczasowych została podjęta w czwartek w ramach tzw. procedury komitetowej - zatwierdzili ją reprezentanci krajów członkowskich w komitecie funkcjonującym przy Komisji Europejskiej.

Źródło dyplomatyczne powiedziało Polskiej Agencji Prasowej, że po 6 czerwca handel z Ukrainą powróci, de facto, do stanu sprzed wojny. Będzie się więc odbywać na podstawie umowy stowarzyszeniowej i o wolnym handlu z 2016 r.

PAP: po 6 czerwca handel z Ukrainą powróci, de facto, do stanu sprzed wojny Shutterstock

Od 6 czerwca w handlu z Ukrainą mają funkcjonować rozwiązania tymczasowe

W dokumencie tym - jak przekazało źródło dyplomatyczne - znalazło się dodatkowe ograniczenie dotyczące kontyngentów w handlu z Ukrainą. Chodzi o ograniczenie do końca roku ilości towarów, jaką kraj ten będzie mógł sprowadzić do Unii po preferencyjnych stawkach celnych. Ponieważ rozwiązania tymczasowe wejdą w życie w połowie roku, ilość towarów importowanych do UE na korzystniejszych warunkach zostanie ograniczona do końca roku o pięć dwunastych.

Ujvari powiedział, że przyjęte rozwiązanie ma funkcjonować tymczasowo - do czasu wynegocjowania z Ukrainą długoterminowego porozumienia w ramach umowy stowarzyszeniowej z 2016 r.

- Od 2022 r. wdrażamy ATM, czyli autonomiczne środki handlowe, które pozwoliły ukraińskim operatorom na korzystniejszy eksport do Unii Europejskiej. Nie chcemy jednak corocznego przedłużania tych środków - przyznał rzecznik KE. - Szukamy rozwiązania długoterminowego. Dlatego skupiamy się na umowie o wolnym handlu, która istnieje od 2016 r. - dodał.

- Trwają rozmowy, by ją zrewidować, zmodernizować, uaktualnić. To jest nasz cel, ale do tego czasu musimy być również przygotowani na potencjalne środki przejściowe. Dlatego zostały one zatwierdzone dzisiaj w odpowiednim komitecie - podkreślił Ujvari.

Rozporządzenie liberalizujące handel z Ukrainą, przyjęte w czerwcu 2022 r. i od tamtej pory dwukrotnie przedłużane, umożliwiło wjazd ukraińskich towarów rolnych do UE bez ceł.

Sprzeciw rolników wobec zawieszenia ceł na ukraińskie towary

Po protestach rolników w styczniu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała po raz kolejny przedłużenie zawieszenia ceł, ale z dodatkowymi zabezpieczeniami, które miały chronić rynek UE. Wprowadzone zostały m.in. kwoty importowe dla szczególnie wrażliwych produktów rolnych - drobiu, jaj, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu.

W związku z głosami krytyki ze strony środowisk rolniczych KE nie wyszła z propozycją przedłużenia rozporządzenia ws. ATM-ów, ale zapowiedziała poszukanie rozwiązania w ramach umowy stowarzyszeniowej. Nie ma jednak przewidzianego terminu zakończenia negocjacji z Ukrainą. KE nie przesądziła też, jak długo rozwiązania tymczasowe mają obowiązywać.

Autorka/Autor:ams

Źródło: PAP