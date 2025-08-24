Kolejne kraje zawiesiły wysyłkę paczek do USA. "Nie chcemy ryzykować"

Bpost, PostNL i Post Luxembourg, czyli operatorzy pocztowi z Belgii, Holandii i Luksemburga zawiesili wysyłkę paczek do USA z powodu nowych przepisów celnych. PostEurop, stowarzyszenie 51 europejskich publicznych operatorów pocztowych, poinformowało, że jeśli do 29 sierpnia nie uda się znaleźć rozwiązania problemu amerykańskich ceł, prawdopodobnie członkowie grupy wstrzymają wysyłki paczek do USA.

W przyszły piątek wygaśnie zwolnienie od ceł na przesyłki wwożone do USA o wartości poniżej 800 dolarów. Według danych amerykańskich w 2024 roku w ramach tego zwolnienia wysłano łącznie 1,36 miliarda paczek o wartości 64,6 miliarda dolarów - podała agencja AP.

Zmienione przepisy zaczną obowiązywać 29 sierpnia, ale już teraz europejscy operatorzy reagują prewencyjnie. - Nie chcemy ryzykować, że przesyłki utkną, ponieważ nie będzie możliwości uiszczenia należnych ceł - podkreśliła rzeczniczka Bpost. Podobnie wypowiada się PostNL, wskazując na brak jasnych wytycznych ze strony administracji amerykańskiej.

Wiele kwestii technicznych pozostaje niewyjaśnionych

Post Luxembourg w komunikacie zaznaczył, że nowe zasady "zostały opublikowane zbyt późno, a wiele kwestii technicznych pozostaje niewyjaśnionych". Luksemburska poczta zaoferowała klientom alternatywę w postaci droższej usługi ekspresowej realizowanej z DHL. Zawieszenie dotyczy wyłącznie paczek - wysyłka listów i dokumentów pozostaje możliwa.

Do decyzji operatorów z Beneluksu dołączyła również Poczta Polska, a podobne kroki ogłosiły wcześniej Niemcy, Austria, a także kraje skandynawskie i bałtyckie. Francja, Austria i Wielka Brytania pójdą w ich ślady w poniedziałek i wtorek. Analogiczne kroki podjął indyjski spedytor India Post - przekazały lokalne media.

Od soboty począwszy paczek do USA nie będzie również przyjmował DHL - największy dostawca usług spedycyjnych w Europie.

"Kluczowe kwestie pozostają nierozstrzygnięte, zwłaszcza dotyczące tego, jak i przez kogo będą pobierane cła w przyszłości, jakie dodatkowe dane będą wymagane oraz jak będzie przebiegać transmisja danych do Służby Celnej i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych" – poinformował w oświadczeniu DHL.

Według ekspertów jest to największe od lat zakłócenie w transatlantyckim rynku przesyłek i może uderzyć w sektor e-commerce oraz klientów indywidualnych.

Wszystkie europejskie poczty mogą wstrzymać przesyłki paczek do USA

W zeszłym miesiącu Stany Zjednoczone i Unia Europejska ustaliły 15-procentowe cła na większość produktów wysyłanych z Unii Europejskiej do USA. Tymi samymi cłami mają obecnie zostać obłożone paczki o wartości poniżej 800 dolarów.

