Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa

19 września 2025, 8:07
Źródło:
PAP, BBC
Premier Kanady Mark Carney i prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podpisali umowę o partnerstwie strategicznym
Premier Kanady Mark Carney i prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum podpisali umowę o partnerstwie strategicznym
kanada meksyk

Kanada i Meksyk zgodziły się na pogłębienie więzi, zobowiązując się do bliższej współpracy w dziedzinie handlu i bezpieczeństwa. Przywódcy krajów podpisali w czwartek umowę o partnerstwie strategicznym i ogłosili nowy plan dwustronnej współpracy na następne lata. Oba kraje zmagają się z rosnącą presją gospodarczą ze strony USA.

Po dwustronnym spotkaniu w mieście Meksyk premier Kanady Mark Carney i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum również wyrazili wolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

- Uzupełniamy Stany Zjednoczone, sprawiamy, że stają się silniejsze i wszyscy razem jesteśmy silniejsi – powiedział Carney reporterom.

Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę

Kanada i Meksyk zamierzają rozbudowywać dwustronne relacje handlowe w dziedzinach infrastruktury, energetyki, rolnictwa i zdrowia – napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady. Carney i Sheinbaum zapowiedzieli misje handlowe oraz "częste spotkania na poziomie ministrów".

Premier Kanady Mark Carney i prezydentka Meksyku Claudia SheinbaumEFE
Priorytetem mają być długoterminowe inwestycje w infrastrukturę, jak porty, kolej i "korytarze energetyczne", a także minerały krytyczne. Zapowiedziano nowe zasady współpracy przeciw przestępczości zorganizowanej, a także współpracę w dziedzinie ochrony przyrody, zasobów wodnych, przygotowań do sytuacji kryzysowych i działań wynikających ze zmian klimatu.

Carney powiedział podczas konferencji prasowej, że Kanada i Meksyk "zaczynają nową erę rozszerzonej współpracy", a oba kraje podejmują "potężną transformację" swoich gospodarek i zamierzają w tej dziedzinie współpracować.

– Meksyk i Kanada nadal będą razem podążać, przy wzajemnym zaufaniu i pewności, że współpraca jest ścieżką radzenia sobie z każdym wyzwaniem – stwierdziła Sheinbaum.

Wymiana handlowa w cieniu amerykańskich ceł

Kanadyjskie media przypomniały, że Sheinbaum wyrażała zainteresowanie współpracą Meksyku z Kanadą między innymi w sprawie budowy infrastruktury portowej. Duże projekty tego typu są częścią strategii rządu Carneya, który w ubiegły piątek ogłosił pierwsze pięć takich przedsięwzięć.

Wymiana handlowa między Kanadą i Meksykiem wyniosła w ubiegłym roku ponad 40,5 mld dolarów amerykańskich. Jeśli chodzi o wymianę towarową, Meksyk jest trzecim co do wielkości partnerem Kanady, podczas gdy dla Meksyku Kanada zajmuje w tym zestawieniu piąte miejsce.

Zarówno Kanada, jak i Meksyk zostały objęte amerykańskimi cłami – 50 proc. na kanadyjską stal i 25 proc. na niektóre meksykańskie produkty farmaceutyczne. Prezydent Trump nałożył również 25 proc. "fentynalowe cło" na Meksyk, powołując się na bezpieczeństwo granic.

Jest to pierwsza oficjalna wizyta Carney'a w Meksyku jako premiera i stanowi próbę odbudowy stosunków po tym, jak napięcia zaostrzyły się w ubiegłym roku, gdy kanadyjscy urzędnicy zostali oskarżeni o dążenie do zawarcia odrębnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie rozmów o taryfach celnych.

Premier Kanady Mark Carney, jego żona Diana Fox, prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum i jej mąż Jesus Maria Tarriba (od lewej do prawej)EFE

Trójstronna umowa USA-Kanada-Meksyk

Oboje politycy zobowiązali się do bliskiej współpracy podczas zbliżającego się przeglądu umowy o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem, nazywanej w Kanadzie CUSMA. Oficjalny przegląd warunków porozumienia ma się rozpocząć w 2026 roku. Carney i Sheinbaum zapewnili w czwartek, że tak Kanadzie, jak i Meksykowi zależy na wspólnych relacjach gospodarczych z USA w ramach trójstronnej umowy.

Na początku września, ogłaszając programy strategiczne rządu federalnego, Carney poinformował, że władze w Ottawie zaczęły już analizować zapisy CUSMA. Podkreślił wówczas, że silne powiązania gospodarki kanadyjskiej z amerykańską były uważane za siłę Kanady, a obecnie stały się jej wrażliwym punktem. W środę publiczny nadawca CBC, powołując się na biuro prasowe ministerstwa do spraw handlu między Kanadą i USA, poinformował, że kanadyjski rząd ogłosi w najbliższym czasie rozpoczęcie konsultacji w sprawie CUSMA.

Autorka/Autor:/ams

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: EFE

KanadaMeksykUSACła Donalda Trumpa
Zmiana na szczycie Inter IKEA Group. Obecny dyrektor generalny Jon Abrahamsson Ring ustąpi ze stanowiska z końcem 2025 roku. Od 1 stycznia 2026 roku stery przejmie Polak – Jakub Jankowski.

Polak stanie na czele IKEA

19 września 2025, 9:48
Źródło:
Reuters, IKEA

Od piątku obowiązują nowe, wyższe stawki za obowiązkowe okresowe badania techniczne pojazdów. W przypadku samochodów osobowych opłata wzrosła o 51 zł, do 149 zł. To pierwsza od ponad 20 lat podwyżka.

Od piątku rośnie opłata za badanie techniczne auta

19 września 2025, 6:46
Źródło:
PAP

Zajmowanie czyjegoś mieszkania za darmo to dla nich sposób na życie. - Ludzie potrafią zrobić dobre wrażenie. Wykąpią się, założą zegarek, przyjadą lepszą furą - mówi Jacek Chejnowski, negocjator. Ale potem przestają płacić. Czy robią to celowo? - Jeśli lokatorzy robią kupę na wycieraczce właściciela, wymazują nią prysznic i kaloryfer na odchodne, to jest jakiś sygnał, prawda? - pyta retorycznie.

Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "Na liście są aktorzy, piosenkarze, celebryci, influencerzy"

18 września 2025, 11:06
Źródło:
TVN24+

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wzrostami głównych indeksów. S&P 500 zanotował najwyższy poziom w historii. Czwartkowe ruchy następują dzień po tym, jak Fed po raz pierwszy w tym roku obniżył stopy procentowe.

Nowy rekord na amerykańskiej giełdzie

19 września 2025, 7:19
Źródło:
PAP, CNBC

Rekordowy pakiet amerykańskich inwestycji w Wielkiej Brytanii o łącznej wartości 250 miliardów funtów - takie są gospodarcze efekty wizyty amerykańskiego prezydenta na Wyspach Brytyjskich. Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że te umowy "rozświetlą tę szczególną relację na lata". Trump nie pozostawał dłużny. - Więzy między naszymi krajami są bezcenne - stwierdził amerykański przywódca.

Umowy i transakcje, które "pobiły wszelkie rekordy". Amerykanie zainwestują na Wyspach

18 września 2025, 20:14
Źródło:
PAP, Reuters

PKP Cargo planuje przeprowadzić zwolnienia grupowe, które obejmą do 500 pracowników. Spółka poinformowała w czwartek, że zgodę na ten krok wyrazili zarząd, rada nadzorcza oraz zarządczyni masy sanacyjnej. Proces wypowiadania umów ma zakończyć się do końca września.

Zwolnienia grupowe w kolejowym gigancie. "Trudna sytuacja finansowa"

18 września 2025, 16:18
Źródło:
PAP

W czwartkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 18 września 2025 roku.

Wyniki losowania Lotto

19 września 2025, 6:29
Źródło:
tvn24.pl

Cyberataki, coraz częściej przeprowadzane przez wywiady Rosji i Chin, kosztowały gospodarkę Niemiec w ubiegłym roku 289,2 miliarda euro - wynika z opublikowanego w czwartek badania stowarzyszenia cyfrowego Bitkom. Blisko trzy czwarte firm odnotowało wzrost liczby cyberataków.

Potężny cios w niemiecką gospodarkę. "Na czele znajdują się dwa kraje"

18 września 2025, 17:59
Źródło:
PAP

Planowana przez resort finansów zmiana w uldze mieszkaniowej może przyczynić się do spadku atrakcyjności inwestowania w nieruchomości – uważa Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa z firmy Grant Thornton.

Rząd szykuje zmiany w uldze podatkowej. "Spadek atrakcyjności inwestycji"

18 września 2025, 15:45
Źródło:
PAP

Carrefour szuka kupca na działające w Polsce sklepy i centra handlowe - podał francuski portal La Lettre. "Na półmetku realizacji swojego planu strategicznego oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego" - komentują przedstawiciele Carrefour Polska.

Carrefour wycofa się z Polski? Mamy komentarz

18 września 2025, 13:04
Źródło:
tvn24.pl

Nvidia inwestuje 5 miliardów dolarów w Intela i zapowiada współpracę przy projektowaniu nowych chipów do komputerów i centrów danych. To największe wsparcie dla amerykańskiego producenta od lat, które może zmienić układ sił w branży półprzewodników.

Odbudowa potęgi Intela. Nvidia inwestuje miliardy dolarów

18 września 2025, 14:52
Źródło:
Reuters

Zamknięcie przejść granicznych z Białorusią uderzyło w rynek chińsko-unijnych przewozów kolejowych - pisze Politico. Ich wartość to 25 mld euro rocznie. Portal stawia pytania o to, kto skorzysta z zamknięcia tras i, jaki wpływ na to będą miały Chiny.

Zamknięcie granicy z Białorusią odbija się na handlu z Chinami

18 września 2025, 19:18
Źródło:
PAP

YouTube rozwija Shorts, czyli krótkie formy wideo, wprowadzając narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które mają pomóc twórcom w rywalizacji z TikTokiem. Dzięki integracji z technologią Veo 3 możliwe będzie tworzenie materiałów wideo w wysokiej jakości, co – jak zapewnia platforma – sprawi, że treści staną się jeszcze bardziej atrakcyjne i interaktywne.

YouTube zagrozi TikTokowi? Platforma zaciera ręce

18 września 2025, 17:01
Źródło:
tvn24.pl

Do 2050 roku na rynku pracy może ubyć 5 milionów pracowników - wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Czy jesteśmy skazani na niedobór rąk do pracy? Są osoby, które chcą i mogą pracować, ale nie zawsze dostają na to szansę.

Inkluzyjny rynek pracy. Już nie wybór, a konieczność

18 września 2025, 17:24
Źródło:
tvn24.pl

Naczelna Rada Aptekarska ponowiła apel o wyłączenie aptek z systemu kaucyjnego. "Nie mogą być obciążane obowiązkami związanymi z gromadzeniem, przechowywaniem i obsługą zwrotów opakowań" - uważa NRA. System kaucyjny rusza w Polsce za dwa tygodnie.

Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek

18 września 2025, 11:25
Źródło:
PAP

- Już w najbliższych dniach rodzice będą mogli pobrać cyfrową legitymację szkolną dla swoich dzieci w aplikacji mObywatel - zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka.

Nowa funkcjonalność w mObywatelu. "Duży krok w codziennym życiu"

18 września 2025, 14:19
Źródło:
PAP

Elon Musk, po odejściu z administracji prezydenta Donalda Trumpa, w pełni wrócił do zarządzania swoimi firmami. Jak donosi CNN, w ostatnich dniach rozesłał do pracowników firmy xAI e-maile z prośbą o przedstawienie swoich osiągnięć i planów.

Musk znów zaskakuje. "Co osiągnęliście w ciągu ostatnich czterech tygodni"

18 września 2025, 12:25
Źródło:
CNN

Na konferencji Meta Connect 2025 w Kalifornii Mark Zuckerberg zaprezentował światu Meta Ray-Ban Display - inteligentne okulary nowej generacji z wbudowanym wyświetlaczem i integracją ze sztuczną inteligencją. Nie obyło się bez wpadki.

Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę

18 września 2025, 13:02
Źródło:
BBC

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu 2025 roku wyniosło 8769,08 złotego, co oznacza wzrost o 7,1 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziewięciu osób. Zatrudnienie w tym sektorze spadło o 0,8 procent w ujęciu rocznym.

Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Lekkie rozczarowanie"

18 września 2025, 10:02
Źródło:
PAP

Produkcja przemysłowa w sierpniu 2025 roku wzrosła o 0,7 procent rok do roku, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,1 procent - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Bez pozytywnych niespodzianek" - przyznali w komentarzu ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

Nowe dane z przemysłu. "Bez pozytywnych niespodzianek"

18 września 2025, 10:23
Źródło:
tvn24.pl

Chiny są "otwarte" na dyskusję o przyjęciu nowych członków do G20 - oświadczył w czwartek rzecznik chińskiego MSZ. Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską.

Polska w G20? Jest stanowisko Chin

18 września 2025, 7:36
Źródło:
PAP

W Waszyngtonie postawiono złotą statuę Donalda Trumpa trzymającego Bitcoina. Instalacja stanęła przed Kapitolem tuż przed ogłoszeniem obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (FED).

Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem

18 września 2025, 11:42
Źródło:
7news

W 2018 roku w Polsce było w budowie 125 biurowców, teraz - tylko 24. Najemcy walczą o najlepsze powierzchnie. Czynsze mogą poszybować - pisze w czwartek "Rzeczpospolita".

Ostre hamowanie na rynku. Czynsze mogą poszybować

18 września 2025, 8:50
Źródło:
PAP

Fed obniżył stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych do poziomu 4,0-4,25 procent. Decyzja jest zgodna z oczekiwaniami analityków.

Pierwsza taka decyzja za czasów drugiej kadencji Trumpa

17 września 2025, 20:15
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Wiceministra klimatu Anita Sowińska poinformowała, że system kaucyjny ruszy 1 października. Podkreśliła, że część sieci handlowych jest już w pełni przygotowana do jego uruchomienia, a cały proces stopniowego wdrażania systemu potrwa kilka miesięcy.

Duże zmiany dla klientów, kary dla sklepów

17 września 2025, 16:33
Źródło:
PAP

Senat przyjął w środę bez poprawek ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Jest decyzja Senatu w sprawie cen prądu

17 września 2025, 15:28
Źródło:
PAP