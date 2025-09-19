Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa

"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili

Gdy stały obok siebie, nie dało się tego nie zauważyć, że mają na sobie kolory Ukrainy, a niektórzy sugerowali, że był to subtelny pokaz poparcia dla rozdartego wojną narodu - komentuje brytyjski dziennik "The Mirror" i zwraca uwagę na kreacje królowej Kamili i pierwszej damy USA Melanii Trump w trakcie bankietu na zamku Windsor.

The Mirror, Kyiv Post, UNN