Kanada i Meksyk pogłębiają współpracę w obliczu wojny handlowej Trumpa
Kanada i Meksyk zgodziły się na pogłębienie więzi, zobowiązując się do bliższej współpracy w dziedzinie handlu i bezpieczeństwa. Przywódcy krajów podpisali w czwartek umowę o partnerstwie strategicznym i ogłosili nowy plan dwustronnej współpracy na następne lata. Oba kraje zmagają się z rosnącą presją gospodarczą ze strony USA.
Po dwustronnym spotkaniu w mieście Meksyk premier Kanady Mark Carney i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum również wyrazili wolę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.
- Uzupełniamy Stany Zjednoczone, sprawiamy, że stają się silniejsze i wszyscy razem jesteśmy silniejsi – powiedział Carney reporterom.
Kanada i Meksyk zamierzają rozbudowywać dwustronne relacje handlowe w dziedzinach infrastruktury, energetyki, rolnictwa i zdrowia – napisano w komunikacie biura prasowego premiera Kanady. Carney i Sheinbaum zapowiedzieli misje handlowe oraz "częste spotkania na poziomie ministrów".
Priorytetem mają być długoterminowe inwestycje w infrastrukturę, jak porty, kolej i "korytarze energetyczne", a także minerały krytyczne. Zapowiedziano nowe zasady współpracy przeciw przestępczości zorganizowanej, a także współpracę w dziedzinie ochrony przyrody, zasobów wodnych, przygotowań do sytuacji kryzysowych i działań wynikających ze zmian klimatu.
Carney powiedział podczas konferencji prasowej, że Kanada i Meksyk "zaczynają nową erę rozszerzonej współpracy", a oba kraje podejmują "potężną transformację" swoich gospodarek i zamierzają w tej dziedzinie współpracować.
– Meksyk i Kanada nadal będą razem podążać, przy wzajemnym zaufaniu i pewności, że współpraca jest ścieżką radzenia sobie z każdym wyzwaniem – stwierdziła Sheinbaum.
Wymiana handlowa w cieniu amerykańskich ceł
Kanadyjskie media przypomniały, że Sheinbaum wyrażała zainteresowanie współpracą Meksyku z Kanadą między innymi w sprawie budowy infrastruktury portowej. Duże projekty tego typu są częścią strategii rządu Carneya, który w ubiegły piątek ogłosił pierwsze pięć takich przedsięwzięć.
Wymiana handlowa między Kanadą i Meksykiem wyniosła w ubiegłym roku ponad 40,5 mld dolarów amerykańskich. Jeśli chodzi o wymianę towarową, Meksyk jest trzecim co do wielkości partnerem Kanady, podczas gdy dla Meksyku Kanada zajmuje w tym zestawieniu piąte miejsce.
Zarówno Kanada, jak i Meksyk zostały objęte amerykańskimi cłami – 50 proc. na kanadyjską stal i 25 proc. na niektóre meksykańskie produkty farmaceutyczne. Prezydent Trump nałożył również 25 proc. "fentynalowe cło" na Meksyk, powołując się na bezpieczeństwo granic.
Jest to pierwsza oficjalna wizyta Carney'a w Meksyku jako premiera i stanowi próbę odbudowy stosunków po tym, jak napięcia zaostrzyły się w ubiegłym roku, gdy kanadyjscy urzędnicy zostali oskarżeni o dążenie do zawarcia odrębnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi w trakcie rozmów o taryfach celnych.
Trójstronna umowa USA-Kanada-Meksyk
Oboje politycy zobowiązali się do bliskiej współpracy podczas zbliżającego się przeglądu umowy o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem, nazywanej w Kanadzie CUSMA. Oficjalny przegląd warunków porozumienia ma się rozpocząć w 2026 roku. Carney i Sheinbaum zapewnili w czwartek, że tak Kanadzie, jak i Meksykowi zależy na wspólnych relacjach gospodarczych z USA w ramach trójstronnej umowy.
Na początku września, ogłaszając programy strategiczne rządu federalnego, Carney poinformował, że władze w Ottawie zaczęły już analizować zapisy CUSMA. Podkreślił wówczas, że silne powiązania gospodarki kanadyjskiej z amerykańską były uważane za siłę Kanady, a obecnie stały się jej wrażliwym punktem. W środę publiczny nadawca CBC, powołując się na biuro prasowe ministerstwa do spraw handlu między Kanadą i USA, poinformował, że kanadyjski rząd ogłosi w najbliższym czasie rozpoczęcie konsultacji w sprawie CUSMA.
Źródło: PAP, BBC
Źródło zdjęcia głównego: EFE