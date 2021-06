Dworczyk o wykorzystaniu unijnych środków: w najbliższych tygodniach przedstawimy rozwiązania

Wierzymy, że środki europejskie zostaną uruchomione jesienią tego roku, natomiast my w najbliższych tygodniach przedstawimy rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli rozpocząć przygotowania do ich wykorzystania niemal z dnia na dzień - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk.

Kiedy otrzymamy środki?

- Natomiast my w najbliższych tygodniach przedstawimy rozwiązania, dzięki którym nie będziemy musieli tracić tych kilku miesięcy, tylko będziemy mogli rozpocząć przygotowania do wykorzystania środków unijnych z dnia na dzień niemal. Zależy nam bardzo na tym, żeby ten impuls finansowy, gospodarczy - szczególnie istotny po lockdownie (...) - zaczął działać jak najszybciej - podkreślił.

Dopytywany, czy chodzi tutaj o promesy kredytowe, Dworczyk odparł, że nie chciałby wychodzić przed szereg i mówić o konkretnych rozwiązaniach. - Na pewno koledzy i koleżanki czy to z Ministerstwa Finansów, czy z innych resortów zajmujących się środkami europejskimi będą to w najbliższym czasie komunikować - powiedział.

Fundusz Odbudowy

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych to efekt ubiegłorocznego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.