Minister finansów: ceny energii mogą być zamrożone do końca 2025 roku. Bon w drugiej połowie

Możliwe jest przedłużenie mrożenia cen energii do końca 2025 roku – powiedział we wtorek minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że rząd chce zobaczyć, jakie będą ceny energii w IV kwartale 2024 roku i w I kwartale 2025 roku.

- Chcemy zobaczyć jak będą kształtowały się ceny na rynkach w IV kw. i I kw. roku przyszłego. Środki na to na pewno są. (...) Myślę, że najpóźniej początek II kw. (zapadną decyzje - przyp. red.). W projekcie jest napisane, że do końca I kw. spółki mają przedstawić propozycje dotyczące taryf od II półrocza. Wtedy będzie można mniej więcej policzyć skutki - powiedział Domański.

Mrożenie cen prądu w 2025 roku

Dodał, że w II połowie 2025 r., w zależności od rozwoju sytuacji, ponownie może zostać wprowadzony bon energetyczny dla najbardziej potrzebujących gospdoarstw domowych, ale nie można obecnie powiedzieć, czy jego kryteria mogą być takie same, jak poprzednio.

Rząd przyjął projekt ustawy o mrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w 2025 r. Cena maksymalna na poziomie 500 zł/MWh będzie obowiązywała do końca września 2025 r., a w pierwszej połowie 2025 r. przedłużona zostanie dla gospodarstw domowych zerowa stawka tzw. opłaty mocowej.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy , która wydłuża okres mrożenia cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie obecnym do końca września 2025 r.

Bon energetyczny w 2025 roku

- Będziemy analizować rynek, jeśli gospodarstwa domowe będą potrzebować dodatkowego wsparcia, to będziemy o tym pamiętać – powiedział we wtorek minister finansów Andrzej Domański. Zaznaczył, że "bon - jeśli miałby się pojawić – to w II połowie roku".