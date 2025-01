Co ósme dziecko bez pieniędzy z programu Aktywny Rodzic. Ministra przeprasza

Brak wypłat z programu Aktywny Rodzic

Nie ma "systemowych problemów"

Gajewska precyzuje, że do końca roku ZUS rozpatrzył 82 proc. złożonych wniosków. Stan na 21 stycznia to 88 proc., czyli na wypłatę czeka jeszcze 12 proc. zainteresowanych. To nawet 48 tys. osób, które wciąż nie otrzymały pieniędzy. - We wnioskach rodziców zdarzają się błędy, a zależało nam, żeby rodzic mógł poprawić zgłoszenie bez utraty świadczenia. To dodatkowo wydłuża weryfikację - tłumaczy Gajewska. - Rozumiem niezadowolenie tych, którzy czekają na pieniądze, biorę to na klatę i przepraszam. Każdego dnia tych niezałatwionych wniosków jest coraz mniej, nieustannie to monitorujemy - mówi.