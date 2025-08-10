321 na liczniku. Tak ukarano kierowcę w Niemczech
Kierowca samochodu osobowego przekroczył prędkość aż o 200 kilometrów na godzinę na autostradzie A2 na zachód od Berlina - podała agencja AP, przy czym powołała się na policję z Magdeburga.
Zatrzymany kierowca jechał z prędkością 321 km na godzinę, przekraczając tą dozwoloną o 200 km/h. To najwyższy zanotowany pomiar.
Kierowca stracił prawo jazdy
Za tak znaczne przekroczenie prędkości kierowca został ukarany mandatem w wysokości 900 euro (ok. 3,8 tys. zł), dwoma punktami karnymi i odebraniem prawa jazdy na trzy miesiące.
Do zdarzenia doszło 28 lipca w pobliżu miasta Burg w Saksonii-Anhalcie.
Ograniczenia na niemieckich autostradach
Niemcy słyną z autostrad, na których nie ma ograniczeń prędkości. Jak podaje niemiecki automobilklub ADAC, brak ograniczeń prędkości obowiązuje na 70,4 proc. autostrad u naszego zachodniego sąsiada. Na pozostałych niespełna 30 proc. autostrad znajdują się jednak tablice z ograniczeniem.
Przykładowo maksymalnie 130 km/h pojedziemy na 4,7 proc. niemieckich autostrad, a 120 km/h na 7,8 proc. z nich.
Niemcy chcą ograniczenia prędkości na autostradach
W Niemczech od lat toczy się dyskusja na temat zlikwidowania autostrad bez ograniczenia prędkości. Z przeprowadzonego w marcu tego roku badania ośrodka Forsa wynika, że za takim rozwiązaniem opowiada się 57 proc. Niemców.
W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek ten wynosił jeszcze więcej - 63 proc., o czym pisał m.in. portal Handelsblatt (HB).
