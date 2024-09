Zalany samochód a odszkodowanie z autocasco. Co trzeba wiedzieć?

Ubezpieczenie AC chroni przed rozmaitymi rodzajami szkód, najczęściej również tych będących wynikiem zalania. Warto jednak pamiętać, że na to, czy dostaniemy odszkodowanie i w jakiej kwocie, wpływ będzie miało kilka ważnych czynników. Co zrobić, by dostać odszkodowanie po powodzi?

AC - jakie polisy oferują ubezpieczyciele?

Jakie odszkodowanie przysługuje za zalane auto?

Co istotne, w przypadku ogłoszenia szkody całkowitej ubezpieczyciel najpierw wycenia wrak, a następnie jego wartość odejmuje od wartości pojazdu przed zgłoszeniem szkody. Oznacza to, że kierowca otrzyma wrak oraz odszkodowanie pomniejszone o wartość uszkodzonego samochodu.

Jak zgłosić szkodę po zalaniu pojazdu?

Zalanego samochodu nie należy samodzielnie uruchamiać, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia silnika, co ubezpieczyciel uzna za powód do odmowy wypłaty środków.