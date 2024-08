Składki OC idą w górę. W tych miastach zapłacimy najwięcej

Średnia cena ubezpieczenia OC w drugim kwartale wyniosła 647 złotych, zatem była o 11 procent wyższa w porównaniu do danych z początku roku - wynika z raportu przygotowanego przez porównywarkę Punkta. Z prognoz wynika, że w najbliższych miesiącach możemy obserwować kolejne wzrosty, choć wiele zależeć będzie od sytuacji gospodarczej.

Jak wynika z raportu "Ceny ubezpieczeń OC samochodu w Q2 2024 roku" przygotowanego przez Punkta, średnia cena składki OC w drugim kwartale br. wyniosła 647 zł , zatem była o 11 proc. większa w stosunku do I kw. br.

Składki OC - gdzie są najniższe?

Co wpływa na wysokość OC?

Jak czytamy w rapocie, towarzysta ubezpieczeniowe chętniej obniżają też składki osobom w związkach małżeńskich, bo postrzegane są one jako "bardziej odpowiedzialne i ostrożne". "Brak skłonności do ryzyka przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo kolizji i wypadków, co z kolei skutkuje niższymi składkami OC. Pary częściej też decydują się na wykupienie dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych" - wyjaśniono.